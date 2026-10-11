Rukometaši Slobode nastavili pobjednički niz: U Mejdanu postignuta čak 74 gola

Rukometaši Slobode ostvarili su četvrtu uzastopnu pobjedu u Prvoj ligi Federacije BiH, grupa Sjever, savladavši ekipu Sane 7 iz Sanskog Mosta rezultatom 43:31 (22:13). Utakmica odigrana u maloj dvorani Mejdana donijela je čak 74 pogotka, a Tuzlaci su novim trijumfom zadržali prvo mjesto na tabeli.

Sloboda je od početka susreta imala rezultatsku prednost i već na poluvremenu vodila sa devet golova razlike. U nastavku je domaća ekipa zadržala kontrolu nad rezultatom i stigla do uvjerljive pobjede.

Susret je počeo s više od pola sata zakašnjenja jer dio gostujuće ekipe nije stigao na vrijeme u Tuzlu. Sana 7 nastupila je sa šest igrača u polju i dvojicom golmana, bez mogućnosti izmjena igrača u polju.

Iako su rukometaši Slobode tokom utakmice propustili nekoliko izglednih prilika, pitanje pobjednika nije dolazilo u pitanje.

Šestan, Smajić i Klopić predvodili Slobodu

Najefikasniji u redovima Slobode bili su Šestan, Smajić i Klopić sa po sedam pogodaka. Čolo je postigao četiri gola, dok su Đulić, Memić, Jusić i Marjanović dodali po tri.

Mehmedinović i Šerbečić postigli su po dva pogotka, a Dedić i Suhonjić po jedan. Ukupno se 12 igrača tuzlanske ekipe upisalo među strijelce.

Kod gostiju je najefikasniji bio Bašić sa devet golova, Huskić je postigao šest, a Blagojević pet pogodaka.

Sloboda na vrhu tabele, slijedi derbi u Zenici

Nakon četiri odigrana kola rukometaši Slobode imaju maksimalnih osam bodova i nalaze se na prvom mjestu Prve lige FBiH, grupa Sjever.

Najbliži pratilac je Čelik Junior iz Zenice, koji ima šest bodova i utakmicu manje.

Upravo će ove dvije ekipe odmjeriti snage u narednom, petom kolu, kada Sloboda gostuje u Zenici.

Duel protiv neporaženog Čelik Juniora predstavljat će dosad najzahtjevniji ispit za tuzlanske rukometaše u novoj sezoni.