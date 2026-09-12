Rukometaši Slobode savladali BSK pred početak prvenstva

RTV SLON
Rukometaši Slobode spremni za još jednu prijateljsku utakmicu
Foto: RK Sloboda

Rukometaši Slobode savladali su u Mejdanu ekipu BSK-a iz Banje Luke rezultatom 31:25, u posljednjoj pripremnoj utakmici pred početak nove sezone Prve federalne lige.

Tuzlanski rukometaši tako su upisali drugu pobjedu u pet prijateljskih utakmica odigranih tokom pripremnog perioda.

Najefikasniji u redovima Slobode bio je Emin Tulumović sa osam pogodaka. Nermin Smajić i Maid Čolo postigli su po pet golova, dok je Harun Šestan susret završio sa četiri pogotka.

U ekipi BSK-a najefikasniji je bio Jovan Jež sa pet pogodaka, dok je Danilo Radulj postigao četiri.

Rukometaši Slobode pripremni period završili su pobjedom pred domaćom publikom, a sada ih očekuje početak prvenstvenih obaveza.

Prvenstvo u Prvoj federalnoj ligi počinje 19. septembra, a Sloboda će u prvom kolu gostovati u Zenici kod Čelika.

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