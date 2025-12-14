Kuglanje se vraća u Tuzlu, a novi savremeni prostor za ovaj sport gradi se u okviru Sportskog kulturno-privrednog centra Mejdan. Nakon višegodišnje pauze, Grad Tuzla je obezbijedio sredstva i započeo radove na izgradnji moderne kuglane, čime se u grad vraća jedan od sportova koji je decenijama imao svoje mjesto u sportskom životu Tuzle.

Radove na izgradnji obišao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je putem društvenih mreža potvrdio da projekat napreduje planiranom dinamikom. Kako je naveo, napredak na terenu je vidljiv, a završetak radova očekuje se do sredine februara naredne godine.

„Nakon nekoliko godina pauze, Tuzla ponovo dobija modernu kuglanu u SKPC Mejdan. Grad Tuzla je obezbijedio sredstva i započeo radove na izgradnji ovog važnog sportskog sadržaja koji će značajno doprinijeti razvoju sporta i rekreacije u našem gradu“, poručio je Lugavić.

Izgradnja kuglane predstavlja više od samog povratka jednog sportskog objekta. Riječ je o ulaganju u sportsku infrastrukturu namijenjenu mladima, sportistima i rekreativcima, ali i o dodatnom sadržaju koji jača ukupnu sportsku i društvenu ponudu Tuzle. Kuglanje kao sport ima dugu tradiciju u gradu, a novi objekat trebao bi omogućiti kvalitetne uslove za treninge, takmičenja i rekreativno bavljenje sportom.

Gradonačelnik je istakao da ovakvi projekti imaju širi značaj za zajednicu, jer podstiču zdrav način života i stvaraju nove prostore za okupljanje građana.

„Ovo nije samo povratak jednog sporta – ovo je ulaganje u mlade, sportiste i zdrav način života, ali i dodatni sadržaj koji jača sportsku i društvenu ponudu Tuzle. Vraćamo kuglanje u Tuzlu. Vraćamo sport tamo gdje mu je mjesto“, naveo je Lugavić.

Kuglanu u SKPC Mejdan građani Tuzle i sportski kolektivi trebali bi dobiti već početkom naredne godine, čime će ovaj sportski centar biti dodatno obogaćen sadržajima namijenjenim rekreaciji i takmičarskom sportu.