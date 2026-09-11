Kako da vam preplanuli ten traje duže?

Ljetovanje je završilo, ali mnogi bi preplanuli ten željeli zadržati što duže. Iako prirodna boja kože s vremenom neminovno blijedi, pravilna njega može pomoći da koža duže izgleda njegovanije, mekše i ujednačeno preplanulo.

Jedan od najjednostavnijih trikova počinje odmah nakon tuširanja.

Losion nanesite dok je koža još vlažna

Nakon tuširanja kožu nemojte snažno trljati peškirom. Umjesto toga, nježno je tapkajte i ostavite blago vlažnom, a zatim odmah nanesite hidratantni losion ili kremu za tijelo.

Na taj način hidratantni proizvod pomaže zadržati vlagu u površinskom sloju kože, što može smanjiti isušivanje i perutanje.

Ovakav način hidratacije preporučuju i dermatolozi Američke akademije za dermatologiju, koji savjetuju nanošenje hidratantnog proizvoda neposredno nakon tuširanja, dok je koža još vlažna.

Izbjegavajte vrelu vodu

Dugi i veoma topli tuševi mogu dodatno isušiti kožu. Ako želite sačuvati njegovan izgled kože nakon ljeta, bolji izbor je kraće tuširanje mlakom vodom.

Također je poželjno koristiti blage gelove za tuširanje, posebno ako je koža nakon izlaganja suncu suha ili osjetljiva.

Ne pretjerujte s pilingom

Agresivni pilinzi, grube rukavice i često trljanje kože nisu najbolji izbor neposredno nakon povratka s mora.

Piling nije potrebno potpuno izbaciti, ali ga je bolje koristiti umjereno i birati nježnije proizvode. Pretjerano uklanjanje površinskog sloja kože može dodatno naglasiti suhoću i učiniti da ten izgleda neujednačeno.

Hidratacija treba biti svakodnevna

Ne treba čekati da se koža počne vidljivo perutati. Hidratantnu kremu ili losion poželjno je nanositi redovno, posebno nakon tuširanja.

Dobro hidrirana koža neće zaustaviti prirodno blijeđenje preplanulosti, ali može učiniti da boja izgleda ujednačenije dok traje.

Kod izrazito suhe kože nakon kreme može se nanijeti i malo ulja za tijelo, prvenstveno na dijelove koji se najbrže isušuju.

Ne zaboravite zaštitu od sunca

Kraj godišnjeg odmora ne znači da SPF treba skloniti do sljedećeg ljeta.

Dermatolozi preporučuju zaštitu širokog spektra sa SPF faktorom 30 ili višim na dijelovima kože koji su izloženi suncu. Dodatno sunčanje bez zaštite nije siguran način održavanja preplanulog tena, a isto vrijedi i za solarij.

Ukoliko želite zadržati preplanuli izgled i nakon što prirodna boja počne blijediti, jedna od mogućnosti su postepeni proizvodi za samopotamnjivanje.

Najjednostavnija rutina nakon ljeta tako uključuje mlaku vodu, izbjegavanje agresivnog pilinga, nježno sušenje kože te nanošenje hidratantnog losiona odmah nakon tuširanja.

Prirodna preplanulost neće trajati zauvijek, ali uz pravilnu hidrataciju i nježniju njegu kože može izgledati urednije i ujednačenije nešto duže.