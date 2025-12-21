Dermatolog upozorava na najčešću grešku koju ljudi rade zimi

Zima donosi posebne izazove za kožu. Hladan zrak, vjetar i suh zrak u grijanim prostorijama često dovode do isušivanja kože, njene osjetljivosti i pojave iritacija. Ipak, mnogi tokom hladnih mjeseci prave jednu čestu grešku u njezi. Dermatologinja dr. Tiffany J. Libby upozorila je za magazin Parade na šta posebno treba obratiti pažnju kako bi koža zimi ostala zdrava i hidrirana.

Zašto koža zimi traži drugačiju njegu

Tokom zime niska vlažnost zraka dodatno izvlači vlagu iz kože. Hladan i suh zrak vani, u kombinaciji s toplim, ali također suhim zrakom u zatvorenim prostorima, slabi prirodnu zaštitnu barijeru kože. Kao posljedica javljaju se suhoća, crvenilo, zatezanje, a kod nekih osoba i pogoršanje stanja poput ekcema ili psorijaze. Sitne bore i linije tada postaju izraženije.

Najčešća greška u zimskoj njezi

Prema riječima stručnjaka, najveća greška je zadržavanje iste rutine njege koja se koristi ljeti. Lagani proizvodi, poput gelova za čišćenje i hidratantnih fluida, nisu dovoljni da zaštite kožu od zimskih uslova. U ovom periodu koži je potrebna dodatna podrška kako bi zadržala vlagu i ostala zaštićena.

Kako pravilno njegovati kožu zimi

Dermatolozi savjetuju nekoliko jednostavnih, ali važnih promjena. Prije svega, pjenaste gelove za umivanje treba zamijeniti blažim, kremastim ili uljnim sredstvima koja neće uklanjati prirodna ulja s kože.

Također je važno koristiti bogatije i gušće hidratantne kreme. Prednost treba dati proizvodima koji sadrže ceramide, hijaluronsku kiselinu i glicerin, jer pomažu u obnavljanju kožne barijere i zadržavanju vlage. Dodatni korak može biti hidratantni serum, koji se nanosi prije kreme kako bi se pojačao učinak njege.

Upotrebu jakih aktivnih sastojaka, poput retinola i kiselina za piling, treba smanjiti ako se primijeti povećana osjetljivost kože. Ne treba zaboraviti ni zaštitni faktor, jer su UV zrake prisutne tokom cijele godine, pa i zimi.

Kao dodatne mjere preporučuje se korištenje ovlaživača zraka u zatvorenim prostorijama, kao i izbjegavanje dugih i vrućih tuševa, koji mogu dodatno isušiti kožu i pogoršati njeno stanje.