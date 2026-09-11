Atif Purivatra: Godišnjica smrti značajnog bošnjačkog intelektualca

Atif Purivatra, jedan od istaknutih bošnjačkih intelektualaca i teoretičara razvoja bošnjačkog nacionalnog identiteta, preminuo je na današnji dan, 11. septembra 2001. godine.

Rođen je 16. augusta 1928. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, kao i Pravni fakultet. Zvanje magistra političkih nauka stekao je 1965. godine, dok je doktorirao 1972. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Tokom svog naučnog i javnog djelovanja Atif Purivatra posebno se bavio pitanjima nacionalnog i političkog razvoja Bošnjaka. Godine 1969. objavio je knjigu rasprava i članaka „Nacionalni i politički razvitak Muslimana“, a pet godina kasnije i monografiju „JMO u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca“.

Bio je među intelektualcima koji su se intenzivno angažovali krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, u periodu kada je Muslimanima u tadašnjoj Jugoslaviji priznavan nacionalni identitet.

U godinama pred rat Purivatra je učestvovao i u tadašnjim raspravama o bošnjačkom identitetu, zastupajući stavove karakteristične za evolucionističku školu mišljenja.

Atif Purivatra dugo je obavljao i funkciju predsjednika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, a njegov naučni i društveni angažman ostao je vezan za proučavanje političkog položaja i identiteta Bošnjaka.