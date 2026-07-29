Šest godina od smrti Salke Bukvarevića: Sjećanje na prvog direktora BKC-a TK

Danas se navršava šest godina od smrti Salke Bukvarevića, prvog direktora i jednog od inicijatora osnivanja Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, koji je u trenutku smrti obavljao funkciju federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Bukvarević je preminuo 29. jula 2020. godine na Klinici za plućne bolesti Podhrastovi u Sarajevu, u 53. godini života. Iza sebe je ostavio bogatu profesionalnu, naučnu i društvenu karijeru, kao i značajan doprinos razvoju institucija Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.