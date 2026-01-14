Kuglanje se vraća u Mejdan na velika vrata

Kuglanje se vraća u Tuzlu na velika vrata, a novi savremeni prostor za ovaj sport renovira se u okviru Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan. Nakon višegodišnje pauze, Grad Tuzla u saradnji sa federalnim resornim ministarstvom je obezbijedio sredstva i započeo radove na izgradnji moderne kuglane, čime se u grad vraća jedan od sportova koji je decenijama imao svoje mjesto u sportskom životu Tuzle.

„Evo sada radimo i trebalo negdje do sredine februara da završimo investiciju u kuglanu gdje smo već nekoliko godina, nažalost naš kuglaški klub trenira u Lukavcu. Evo našli smo sredstva, aplicirali smo i očekujemo veoma brzo povratak kuglanja u Tuzlu.“ – istakao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Mejdan, iako poznat kao hram košarke, uskoro bi trebalo da zasja u punom sjaju, jer obnova sale za kuglanje otvara vrata novim druženjima, rekreaciji i takmičenjima. U prostoru koji je godinama bio tih ponovo će se čuti žamor, udarci kugle i navijanje, a to znači i novi život za Mejdan izvan velikih utakmica. Povratak kuglanja donosi sadržaj koji okuplja različite generacije, od školaraca do rekreativaca, pa bi ovaj dio centra ponovo mogao postati mjesto na koje se dolazi poslije posla, vikendom s ekipom, ali i organizovano kroz klubove i škole.

„Prije toga smo uradili prvu fazu, a to je zaštita od prodora oborinskih voda sa platoa Mejdana. Završena je zamjena na staklenoj fasadi i molerski radovi. Očekivani period okončanja radova je negdje sredina februara. Kao što vidite, konture kuglane su već uveliko dobile svoj smisao.“ – istakao je Jasenko Elezović, pomoćnik direktora SKPC Mejdan.

Kuglana koja se ugrađuje biće rađena po najnovijim evropskim standardima i biće certificirana od Međunarodne kuglaške asocijacije, što će omogućiti organizaciju većih evropskih takmičenja. Ovo je važan momenat za Kuglaški klub Sloboda, koji trenutno ni trenažni proces ni takmičarski dio ne može obavljati u svom gradu, a puštanjem u rad ove kuglane to će biti omogućeno. Ipak, ni rekreativni sadržaji neće izostati.

„Što se tiđe rekreativnih aktivnosti, naravno kada se pusti u rad spram trenačnog procesa i realizacije trenačnog procesa koji planira Kuglaški klub Sloboda, ćemo postaviti termine i za građanstvo.“ – dodaje Jasenko Elezović, pomoćnik direktora SKPC Mejdan.

Evo šta kažu sugrađani:

“Jesam, dolazio sam, pamtim Mejdan po različitim događajima.”

“Nisma bio dugo, ali nekada smo dolazili masovno, kuglanje, pa piće.”

“Pamtim Mejdan po sportu i muzici. Pošto nisam dugo bila, sada nisam u mogućnosti, prenijet ću djeci kada dođu iz dijaspore da posjete kuglanu.”

“Nisam iz Tuzle, nisam Tuzlak, ali mislim da to treba gradu i klubu koji ovdje trenira.”

Ovo nije samo povratak jednog sporta, ovo je ulaganje u mlade, sportiste i zdrav način života, ali i dodatni sadržaj koji jača sportsku i društvenu ponudu Tuzle. Vraćamo kuglanje u Tuzlu, vraćamo sport tamo gdje mu je mjesto. Kuglana u Mejdanu bila je popularna destinacija tokom sedamdesetih i osamdesetih godina, okupljajući ljubitelje sporta svih generacija. Osim što je pružala zabavu, kuglana je bila i mjesto održavanja takmičenja i turnira, doprinoseći razvoju sportske kulture u gradu.