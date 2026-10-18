Stanje na putevima u BiH: Magla smanjuje vidljivost, gužve na granici

Stanje na putevima u BiH jutros je uglavnom povoljno, a saobraćaj se na većini cestovnih pravaca odvija bez većih poteškoća. Ipak, vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog magle koja mjestimično smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, kao i radova na pojedinim dionicama.

Prema informacijama BIHAMK-a, kraći zastoji mogući su na cestama na kojima se izvode sanacioni radovi. Vozačima se preporučuje držanje sigurnosnog odstojanja, prilagođavanje brzine uslovima na putu i izbjegavanje rizičnih preticanja.

Radovi i izmjene saobraćaja na autocesti A1

Zbog radova na zaštiti kosina zatvoren je most Hercegovina na autocesti A1, u smjeru Počitelj prema Bijači. Saobraćaj je preusmjeren na suprotnu stranu autoceste, gdje se vozila kreću dvosmjerno.

U tunelu Hercegovina, na pravcu Bijača prema Počitelju, zatvorena je preticajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom trakom.

Usporeno se vozi i na ulazu u tunel Klopče, na dionici Zenica jug prema Zenici sjever, zbog sanacije potpornog zida.

Na dionici Kakanj prema Lašvi saobraćaj je preusmjeren na suprotnu stranu autoceste, dok je poddionica Golubinja prema Nemili i dalje zatvorena. Vozila se na ovom pravcu usmjeravaju na magistralnu cestu M17.

Zbog radova na dionici Sarajevo zapad prema Lepenici saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Na više magistralnih puteva saobraća se usporeno

Izmijenjen režim saobraćaja na snazi je na magistralnom putu Brčko prema Bijeljini, gdje se izvode radovi na proširenju mosta. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na putevima Dobro Polje prema Miljevini i Jablanica prema Blidinju saobraćaj je dozvoljen samo vozilima do 3,5 tone.

Usporeno se vozi i na Romaniji, gdje se gradi dodatna traka za spora vozila, kao i na više magistralnih cesta u Hercegovini, Krajini i Posavini.

Na prijevoju Koprivnica, na pravcu Bugojno prema Kupresu, zbog sanacionih radova moguće je naizmjenično propuštanje vozila od 8 do 17 sati.

Na regionalnoj cesti Hadžići prema Igmanu danas do 12 sati planirane su povremene obustave saobraćaja u trajanju od po 30 minuta zbog snimanja filma.

Stanje na putevima u BiH: Duge kolone na izlazu iz zemlje

Na graničnom prijelazu Velika Kladuša formirana je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

Zbog primjene novog evropskog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka putnika, poznatog kao EES, moguća su dodatna zadržavanja prilikom prelaska granice s Evropskom unijom.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj teretnim vozilima.

Iz BIHAMK-a podsjećaju vozače da od 1. novembra počinje zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini.