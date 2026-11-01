Dvije godine od tragedije u Novom Sadu: Danas sjećanje na 16 stradalih

Dvije godine od tragedije u Novom Sadu, u kojoj je nakon pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici život izgubilo 16 osoba, navršavaju se danas, 1. novembra. Tim povodom studenti i građani organizuju komemorativnu šetnju i skup ispred stanice, na mjestu nesreće koja je pokrenula višemjesečne proteste i zahtjeve za utvrđivanje odgovornosti u Srbiji.

Betonska nadstrešnica na Željezničkoj stanici u Novom Sadu srušila se 1. novembra 2024. godine u 11:52 sati. Na mjestu nesreće poginulo je 14 osoba, dok su još dvije naknadno preminule od posljedica teških povreda.

Među 16 stradalih bilo je i troje djece, a jedna mlada žena preživjela je nesreću s teškim povredama.

Komemorativna šetnja i okupljanje u 11:52 sati

Povodom druge godišnjice tragedije studenti su pozvali građane da se danas okupe u Novom Sadu i odaju počast stradalima.

Okupljanje je planirano od 9:30 sati na tri lokacije, kod Medicinskog fakulteta, u Limanskom parku i na prilazu Duginom mostu.

U 10 sati predviđen je polazak kolona prema Željezničkoj stanici, uz njihovo spajanje kod Futoške pijace.

Centralni komemorativni skup najavljen je za 11:52 sati, tačno u vrijeme kada se prije dvije godine obrušila nadstrešnica.

Organizatori su pozvali učesnike da počast stradalima odaju dostojanstveno, bez zastava, transparenata i drugih obilježja.

U Beogradu je za danas najavljen i pomen stradalima u Hramu Svetog Save, koji će služiti patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije nakon jutarnje liturgije.

Tragedija koja je pokrenula proteste širom Srbije

Pad nadstrešnice izazvao je višemjesečne studentske i građanske proteste, tokom kojih su traženi utvrđivanje odgovornosti za smrt 16 ljudi, objavljivanje dokumentacije o rekonstrukciji stanice i odgovornost nadležnih institucija.

Protesti su se iz Novog Sada proširili na Beograd i druge gradove Srbije, a studenti su organizovali blokade fakulteta, protestne šetnje i okupljanja.

Poseban simbol okupljanja postala je šutnja u trajanju od 16 minuta, po jedna minuta za svaku osobu koja je izgubila život.

Dvije godine nakon tragedije sudski postupci još nisu dobili konačan epilog.

U međuvremenu su podignute optužnice protiv više osoba zbog sumnje na krivična djela povezana s padom nadstrešnice, a među obuhvaćenima postupcima nalaze se i nekadašnji zvaničnici te osobe povezane s rekonstrukcijom stanice.

Pitanje odgovornosti za tragediju i dalje je jedno od centralnih pitanja koje su studenti i građani isticali tokom protesta.