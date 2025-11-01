Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu odaju počast stradalima u padu nadstrešnice

Novi Sad je u danas središte velikog komemorativnog skupa povodom godišnjice tragedije u kojoj je 1. novembra prošle godine, u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici, život izgubilo 16 osoba.

Desetine hiljada građana okupile su se u tihoj povorci koja se kretala sa 16 lokacija u gradu, simbolično povezanih sa brojem stradalih, prema zgradi željezničke stanice, gdje je odata počast žrtvama.

Na čelu kolone učesnici su nosili crni flor sa imenima nastradalih, a njihova imena su pročitana prije nego što je u 11:52, u trenutku kada je prošle godine pala nadstrešnica, počela 16-minutna šutnja.

Službeni dio komemoracije završava se u 19:52, također 16-minutnom šutnjom, kao simboličnim podsjećanjem na 16 izgubljenih života.

„Novi Sad pamti bolom i tišinom“, rekao je jedan od učesnika mimohoda.

Građani Srbije u dijaspori najavili su komemorativne skupove širom svijeta, koji će u više od 60 gradova započeti u 11:52 po lokalnom vremenu.

Povodom godišnjice tragedije, studenti Fakulteta političkih nauka i Filozofskog fakulteta u Zagrebu organizovali su skup ispred Ambasade Srbije u glavnom gradu Hrvatske.

Na komemorativni skup u Novom Sadu pozvali su i studenti iz različitih dijelova Srbije, od kojih su mnogi došli pješice, a u gradu su dočekani uz emocije i podršku hiljada Novosađana. Ka Novom Sadu su i danas pristizale kolone automobila iz svih krajeva zemlje.

Državni vrh Srbije, predvođen predsjednikom Aleksandrom Vučićem, prisustvovao je u 11 sati pomen-parastosu za žrtve tragedije, koji je u Hramu Svetog Save u Beogradu služio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.

U ponoć je počeo Dan žalosti koji je proglasila Vlada Srbije, nakon što su novosadske građanske inicijative i studenti zatražili da se u znak sjećanja na stradale zastave na svim institucijama i javnim ustanovama spuste na pola koplja.

Dan žalosti traje do ponoći u subotu.