Banja Luka odala počast žrtvama tragedije u Novom Sadu

Tačno 16 stolica sa 16 bijelih ruža u kampusu Univerziteta Banja Luka postavljeno je danas u znak sjećanja na smrtno stradale u Novom Sadu, u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici, tačno prije godinu dana.

Studenti Univerziteta Banja Luka i ostali građani okupili su se u kampusu, u ovom gradu, i odali pomen na godišnjicu stradanja.

Prije nego što su pročitana imena smrtno stradalih i 16 minuta ćutanja, studenti su se kratko obratili.

– Okupili smo se danas da odamo počast žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu. Godina je prošla, a širom svijeta se danas podsjeća na 16 nevinih žrtava, nasilno otetih zbog korupcije, javašluka i potpunog degradiranja javnih institucija Republike Srbije. Čak godinu dana poslije, nije utvrđena krivična odgovornost za ovu tragediju – poručili su studenti.

Sav bol koji je uslijedio nakon 1. novembra, vapaji za istinom i pravdom, kako su istakli, sve bi bilo uzaludno da nije bilo najvećeg studentskog pokreta u skorijoj istoriji.

– Studenti u Srbiji su pokazali istrajnost, put dostojanstvene borbe i istinski slobodarski duh. Sa ovog mjesta, mi smo im pružali podršku. Ovdje, u ovoj aleji, naučili smo da podignemo svoj glas. Podizali smo glas za sve obespravljene, za naše kolege u Srbiji, za naše đake i za svakoga ko istinski vjeruje da naša društva mogu imati bolju budućnost – rečeno je na okupljanju.

Vlada RS proglasila je Dan žalosti na teritoriji RS povodom godišnjice od stradanja žrtava u padu nadstrešnice u Novom Sadu.