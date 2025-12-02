49 godina Univerziteta u Tuzli: Program obilježavanja jubileja donosi nauku, kulturu i sport

Ali Huremović
49 godina Univerziteta u Tuzli: Program obilježavanja jubileja donosi nauku, kulturu i sport

Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava 49 godina postojanja, rada i razvoja, a tim povodom pripremljen je bogat program koji okuplja akademsku zajednicu, afirmiše znanje, kulturu, umjetnost i sport. Decembar će tako biti mjesec svečanosti, promocija i susreta koji potvrđuju značaj ove institucije u obrazovnom i društvenom životu Tuzlanskog kantona.

Obilježavanje počinje promocijom diplomanata i magistara koja je zakazana za 3. decembar, dok će 9. decembra biti održana svečana promocija doktora nauka. Centralni akademski događaj biće Svečana akademija Univerziteta u Tuzli, planirana za 18. decembar, na kojoj će biti uručena posebna priznanja profesorima izabranim u trajno zvanje redovnog profesora, kao i profesorima koji su dobili počasno zvanje profesor emeritus. Na ovom događaju biće predstavljeni i studenti generacije koji su studije završili s najvišom prosječnom ocjenom.

Paralelno sa svečanim akademskim aktivnostima, od 2. do 23. decembra biće održana manifestacija „Dani kulture i umjetnosti na Univerzitetu u Tuzli“. Tokom tri sedmice studenti, nastavnici i gosti Univerziteta predstaviće raznovrsne umjetničke, kulturne i stvaralačke sadržaje, čime se dodatno naglašava uloga Univerziteta kao mjesta koje njeguje kreativnost i otvorenost prema zajednici.

U sklopu obilježavanja jubileja planirani su i međuniverzitetski sportski susreti u odbojci i malom nogometu, čiji je cilj jačanje partnerskih odnosa i sportske povezanosti između univerziteta.

Ovim programom Univerzitet u Tuzli potvrđuje gotovo pet decenija akademske tradicije i svoju važnu ulogu u razvoju obrazovanja, nauke, kulture i sporta, ne samo u Tuzlanskom kantonu nego i na nivou Bosne i Hercegovine.

