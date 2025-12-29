Vlada TK osigurala sredstva za uklanjanje nadstrešnice i obnovu ulaza u BKC

Jasmina Ibrahimović

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u 2026. godini ulazi i u važan infrastrukturni zahvat. Nakon stručnih ispitivanja utvrđeno je da je postojeća nadstrešnica na ulazu u objekat dotrajala i da predstavlja sigurnosni rizik, zbog čega je neophodno njeno uklanjanje i zamjena.

„Vlada Tuzlanskog kantona reagovala je promptno i osigurala 78.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju nadstrešnice Bosanskog kulturnog centra, nakon što je stručni elaborat pokazao da postojeća konstrukcija mora biti sigurno uklonjena“, rekao je Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade TK.

Elaborat o sigurnom uklanjanju nadstrešnice trebao bi biti završen do polovine januara, nakon čega slijedi uklanjanje postojeće konstrukcije i izgradnja novog, lakšeg i modernijeg ulaza. Radovi će se izvoditi tako da se ne ugrozi statika objekta niti pristup zgradi, a planirano je i dodatno ulaganje u unapređenje infrastrukture kroz kapitalne izdatke u narednoj godini.

