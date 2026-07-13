Novi Sad: Potvrđena optužnica protiv 13 osoba zbog pada nadstrešnice

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu u slučaju pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu i među optužene vratio bivšeg ministra građevinarstva Gorana Vesića, njegovu pomoćnicu Anitu Dimoski i nekadašnju direktoricu preduzeća „Infrastruktura Željeznice Srbije“ Jelenu Tanasković.

Sud je usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i preinačio ranije rješenje Višeg suda kojim su Vesić, Dimoski i Tanasković bili izuzeti od krivičnog gonjenja.

Prema potvrđenoj optužnici, njih troje se terete za teško djelo protiv opće sigurnosti u vezi sa krivičnim djelom izazivanja opće opasnosti.

Za isto krivično djelo tereti se i Nebojša Šurlan, također bivši direktor preduzeća „Infrastruktura Željeznice Srbije“.

Pored njih, još devet osoba tereti se za teško djelo protiv opće sigurnosti u vezi s nepropisnim i nepravilnim izvođenjem građevinskih radova. Apelacioni sud odbacio je žalbe sedam okrivljenih kao neosnovane.

U obrušavanju betonske nadstrešnice rekonstruisane Željezničke stanice u Novom Sadu, koje se dogodilo 1. novembra 2024. godine, stradalo je 16 osoba, dok je jedna mlada žena teško povrijeđena.