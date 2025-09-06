Haos u Novom Sadu, sukobi policije i građana

Haos u Novom Sadu započeo je tokom protesta „Srbijo, da li se čujemo?“ koji je privukao više hiljada građana ispred univerzitetskog kampusa i Filozofskog fakulteta i brzo je prerastao u ozbiljan sukob sa policijskim snagama, koje su ispaljivanjem suzavca i šok bombi pokušale da rastjeraju okupljene javlja Radio 021.

Već tokom noći uključivanje žandarmerije i policije označilo je eskalaciju. Kordon je formiran kod Filozofskog fakulteta i kampusa, dok su suzavac i pendreci počeli da se koriste bez najave.

Između 21:30 i 22:00 sata policijske snage su upale u kampus i zgradu Rektorata, uz upotrebu mehanizacije, vozila i suzavca. Rektor Dejan Madić ušao je u rektorat u pratnji policije u opremi za razbijanje demonstracija. Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta intervenisao je kako policija, navodno neprijavljena, ne bi ušla u zgradu. U zgradi Rektorata zatečeni građani i studenti opisali su scenom kao talačku krizu, sa zgradom opkoljenom sa svih strana.

Situacija je dodatno zaoštrena kada su građani gađali policijska vozila, a policija je uzvratila upotrebom suzavca, što je proizvelo haos. Na društvenim mrežama objavljene su snimke u kojima policajci šutiraju novinara dok je ležao, a novinarka časopisa “Vreme” prisiljena je da leži na podu 15 minuta, uprkos vidljivoj prsluk oznaci „press“.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nazvao je to pokušajem destabilizacije države, čestitao je policiji na profesionalizmu i optužio demonstrante za nelegalne radnje, uključujući nošenje fantomki i šljemova kako bi zauzeli Filozofski fakultet. Vlasti su saopštile da su imale saznanja o planiranju napada na policiju i da su djelovale preventivno.

Građanske inicijative i opozicija kritikovali su policiju zbog „nepotrebnog, smišljenog i podmuklog napada“ koji se, kako navode, nije vidio ni u Africi. Stranka Srbija Centar je govorila o „namjernom trovanju građana“ i zatražila evropske sankcije za komandante jedinica koje su učestvovale u intervenciji.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin osudio je proteste, optužujući učesnike da nisu Novosađani, već da su došli da pale, ruše i uništavaju, dok je EU zamoljena da personalizovano reaguje protiv učesnika napada.

