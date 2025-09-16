Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv Gorana Vesića i još dvanaest osoba za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, u tragediji u kojoj je život izgubilo šesnaest osoba, dok je jedna teško povrijeđena.

Optužnica obuhvata 13 osoba, među kojima su bivši ministar infrastrukture i prometa u Vladi Republike Srbije Goran Vesić, vršitelj dužnosti direktora Infrastrukture železnice Srbije Nebojša Šurlan, v. d. pomoćnica ministra Anita Dimoski, odgovorni projektanti, članovi Republičke revizione komisije, izvođači radova i nadzorni inženjeri. Svi se terete za teška krivična djela protiv opšte sigurnosti, predviđena članom 288 stav 2 Krivičnog zakonika, javlja Radio 021 iz Novog Sada.

Tužilaštvo navodi da su optuženi omogućili korištenje objekta stanične zgrade iako nisu bili završeni radovi, niti je postojala upotrebna dozvola, da je konstrukcija prethodno bila neodržavana, kao i da su u fazi projektovanja i izvođenja učinjeni ozbiljni propusti. Predloženo je određivanje pritvora zbog uznemirenja javnosti i opasnosti od ponavljanja djela, kao i zabrana obavljanja dužnosti optuženima, prenosi Novosadski informativni portal 021.

Sud je ranije vraćao optužnicu na dopunu, tražeći dodatna razjašnjenja i dokaze. Nakon dopune postupka, Više javno tužilaštvo je podnijelo novu optužnicu, koja će, nakon potvrđivanja, otvoriti put javnom suđenju.

Betonska nadstrešnica srušila se 1. novembra 2024. godine, kada je na mjestu poginulo četrnaest ljudi, među kojima i djeca, dok su još dvije žrtve kasnije preminule u bolnici. Jedna osoba preživjela je sa teškim povredama.