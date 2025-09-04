Studenti najavili veliki protest u Novom Sadu

Edina Rizvić Aščić
Studenti najavili veliki protest u Novom Sadu
Foto: FENA

Veliki protest na koji su pozvali novosadski studenti u blokadi biće održan u petak, 5. septembra na raskrsnici Stražilovske ulice i Bulevara cara Lazara.

Na toj raskrsnici su pripadnici policije i žandarmerije u ponedjeljak, 1. septembra, nakon komemorativne šetnje, jurili građane i studente i uz šok bombe i pendreke ih potiskivali ka kampusu, prenosi Beta.

U pitanju je raskrsnica sa čije jedne strane nalazi se Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, a s druge univerzitetski kampus.

Nedaleko odatle smješten je i Filozofski fakultet, na kojem je policija danonoćno prisutna već osam dana.

Protest se organizira kao reakcija na kršenje autonomije univerziteta i sve češću policijsku brutalnost.

Studenti su na protest pozvali kolege i građane iz cijele Srbije.

„Srbijo, da li se čujemo? Vidimo se u petak!“, naveli su studenti.

Ubrzo su se pozivu na ovaj protest priključili i studenti u blokadi fakulteta širom Srbije, kao i zborovi građana.

