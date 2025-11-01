Godišnjica tragedije u Novom Sadu: Danas Dan žalosti u dijelu BiH

Željeznička stanica u Novom Sadu (Foto: 021.rs)

U bh. entitetu Republika Srpska dana će biti Dan žalosti, povodom obiležavanja godišnjice od tragedije u Novom Sadu, odlučila je jučer entitetska vlada na telefonskoj sjednici, prenijela je novinska agencija Srna.

Prema odluci Vlade RS-a, zastave na svim institucijama bit će spuštene na pola koplja, a svi planirani kulturni, sportski i medijski sadržaji trebaju biti prilagođeni obilježavanju Dana žalosti, u znak solidarnosti i saosjećanja sa građanima Novog Sada i Srbije.

Podsjećamo, sve je stalo u petak, 1. novembra 2024. u 11:52, kada se betonska nadstrešnica Željezničke stanice u Novom Sadu srušila na 17 osoba. Na mjestu je poginulo 14 ljudi, uključujući i djecu, dok je dvoje kasnije podleglo povredama u bolnici, a više od 40 ljudi je povrijeđeno.

