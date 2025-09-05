Večeras veliki studentski protest u Novom Sadu

Studenti novosadskog univerziteta, koji već danima drže blokadu pojedinih fakulteta, pozvali su građane Srbije da večeras u 19 sati dođu na veliki protest u kampusu. Kako ističu, razlog okupljanja je narušavanje autonomije univerziteta nakon što su dekani Filozofskog fakulteta i DIF-a, uz podršku policije, ušli u zgrade ovih ustanova i ostali u njima pod zaštitom organa reda.

Okupljanje će, prema informacijama studenata, biti održano na raskrsnici Stražilovske ulice i Bulevara cara Lazara. Najavljeno je da će se prisutnima obratiti student Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja te profesorica Filozofskog fakulteta. Organizatori poručuju da će akcija biti usmjerena na odbranu autonomije univerziteta i da će se kretati isključivo unutar kampusa, a dodatne detalje objavit će neposredno pred početak skupa na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.

„Pozivamo kolege s drugih univerziteta, ali i građane iz cijele Srbije da nam se pridruže“, naveli su studenti, uz poruku „Srbijo, da li se čujemo?“.

Podsjetimo, situacija je eskalirala prije devet dana kada je dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović, uz grupu kolega i obezbjeđenje policije, ušao u zgradu, promijenio brave i zaprijetio studentima disciplinskim postupcima. Od tada je stalno prisutan u fakultetskim prostorijama, dok policija obezbjeđuje objekat.

Slična scena dogodila se i na DIF-u, gdje je dekan Patrik Drid, u ranim jutarnjim satima uz policijsku pratnju i maskirane osobe, nasilno ušao u zgradu, razbivši prozore. Studenti i građani ponovo su se okupili, što je dovelo do sukoba i gurkanja s policijom, a Drid je poručio da ostaje u prostorijama fakulteta dok se ne bude osjećao bezbjedno.

Dodatne tenzije izazvala je i intervencija policije i žandarmerije nakon komemorativnog skupa povodom 10 mjeseci od pada nadstrešnice Željezničke stanice, kada su šok-bombama rastjerani građani i studenti koji su se vraćali u kampus. To je bio prvi put da su organi reda fizički ušli na univerzitetski prostor, što je, prema ocjenama studenata, direktno narušilo autonomiju univerziteta.

Povodom najavljenog protesta i nedavnih događaja, Strukovno udruženje policije apelovalo je na građane, studente i sve učesnike javnog života da se uzdrže od daljeg podizanja tenzija i da se okrenu dijalogu, miru i zajedničkom interesu – očuvanju sigurnosti i dostojanstva svih.