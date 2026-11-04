Zdravstveno osiguranje rudara u Zenici, Kaknju i Brezi bit će nastavljeno, čime je za sada otklonjena opasnost da radnici zbog neizmirenih doprinosa ostanu bez zdravstvene zaštite. Ipak, višegodišnja dugovanja rudnika i dalje nisu riješena, a nadležne institucije tek trebaju utvrditi model njihovog izmirivanja.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je da rudari ne smiju svakih nekoliko mjeseci strahovati hoće li moći ovjeriti zdravstvene knjižice. Dogovoreno je da se nastavi dosadašnja dinamika uplata za rudnike Kakanj i Breza, dok će se za RMU Zenica naredne sedmice tražiti posebno rješenje uz uključivanje federalnih i kantonalnih institucija.

Sastanak je organizovalo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, a prisustvovali su federalni ministar Vedran Lakić, predstavnici nadležnih institucija, Elektroprivrede BiH, rudnika i sindikata.

Zdravstveno osiguranje rudara i dugovanja RMU Zenica

Posebna pažnja posvećena je Rudniku mrkog uglja Zenica, za koji će već naredne sedmice biti organizovan novi sastanak predstavnika federalnih i kantonalnih institucija.

U razgovorima će učestvovati Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kantonalna ministarstva privrede, zdravstva i finansija te federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, zdravstva i finansija.

Cilj je pronaći konkretan model za izmirivanje dugovanja RMU Zenica, koja predstavljaju prepreku redovnom ispunjavanju obaveza prema sistemu zdravstvenog osiguranja.

Iz Federalnog ministarstva navode da je za ovaj rudnik značajno što se od oktobra pristupa uplati bruto plaća. Time bi se trebali stvoriti uslovi za redovno izmirivanje tekućih obaveza i spriječiti nastanak novih dugovanja.

Za rudnike Kakanj i Breza dogovoren nastavak uplata

Kada je riječ o rudnicima Kakanj i Breza, dogovoren je nastavak dosadašnje dinamike izmirivanja dugovanja, uz obavezu unapređenja proizvodnje i redovnih uplata.

Ministar Vedran Lakić naglasio je da zdravstvena zaštita radnika ne smije zavisiti od povremenih dogovora i privremenih rješenja. „Rudari moraju imati osiguranu zdravstvenu zaštitu i to ne smije biti pitanje koje ćemo iznova otvarati svakih nekoliko mjeseci“, poručio je Lakić.

Dodao je da je nastavak ovjere zdravstvenih knjižica trenutno osiguran, ali da je naredni zadatak pronalazak održivog rješenja za dugovanja koja su se godinama gomilala.

Prema njegovim riječima, početak isplate bruto plaća u RMU Zenica važan je upravo zbog potrebe da se, osim rješavanja ranijih obaveza, spriječi stvaranje novih.

Trajno rješenje zahtijeva dogovor više institucija

Rješavanje dugovanja rudnika zahtijevat će saradnju federalnih i kantonalnih vlasti, Elektroprivrede BiH, uprava rudnika i predstavnika sindikata.

Lakić je od svih učesnika zatražio odgovorno provođenje dogovorenih aktivnosti, uz uvažavanje finansijske situacije u energetskom i zdravstvenom sektoru.

Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije saopćeno je da će nastaviti koordinirati aktivnosti kako bi zdravstveno osiguranje rudara bilo dostupno bez prekida, a predložena rješenja finansijski održiva.

Konkretan model izmirivanja dugovanja RMU Zenica trebao bi biti predmet narednog sastanka, koji je najavljen za sljedeću sedmicu.