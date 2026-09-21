Domovi za starije u Tuzlanskom kantonu posebno su izdvojeni u upozorenju Ombudsmena za ljudska prava BiH, koji navode da na području kantona djeluje veći broj privatnih ustanova, među kojima ima i onih koje nisu registrovane i praktično ostaju izvan sistema nadzora.

Ombudsmeni upozoravaju da dugogodišnji nedostatak sistemskog pristupa zbrinjavanju starijih osoba, uz sve veću potrebu za smještajem, dovodi do ugrožavanja njihovih prava i sigurnosti, a u pojedinim slučajevima i do zanemarivanja i zlostavljanja.

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Na probleme ukazuju preliminarni rezultati istraživanja o položaju starijih osoba smještenih u ustanovama koje Ombudsmeni BiH provode uz podršku Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija. Među najvećim slabostima prepoznati su neujednačeni propisi, različita primjena pravila, problemi prilikom registracije ustanova, različiti oblici nadzora te nedovoljna zaštita korisnika.

Većina korisnika starija od 80 godina

Istovremeno se mijenja i struktura ljudi kojima je ovakav oblik njege potreban. Većina korisnika danas u ustanove dolazi u veoma poodmakloj životnoj dobi, često sa složenim zdravstvenim problemima, demencijom, hroničnim oboljenjima ili otežanim kretanjem.

Prema podacima Ombudsmena, između 60 i 70 posto osoba smještenih u ustanovama je nepokretno ili polupokretno, prosječna starost korisnika prelazi 80 godina, a među njima je više žena. Takva struktura zahtijeva i znatno viši nivo zdravstvene, socijalne i svakodnevne njege.

Problem je, međutim, što nadležni organi nemaju uvijek potpune i ažurirane podatke o svim objektima koji nude smještaj starijim osobama. Posebno su problematični privatni subjekti i različiti oblici smještaja koji djeluju na granici formalnog sistema ili potpuno izvan njega.

Ombudsmeni navode i da privatne ustanove nisu pod istim nivoom nadzora i kontrole kao javne, niti imaju iste obaveze i organizaciju rada.

U TK jedna javna ustanova, privatne često izvan nadzora

Kada su u pitanju domovi za starije u Tuzlanskom kantonu, Ombudsmeni stanje ocjenjuju posebno zabrinjavajućim.

Na području kantona djeluje jedna javna ustanova čiji je osnivač Grad Tuzla, Dom penzionera Tuzla, dok postoji veći broj privatnih ustanova. Prema navodima Ombudsmena, mnoge od njih nisu registrovane i zbog toga ostaju izvan bilo kakvog nadzora.

Inspekcijski nadzor dodatno otežava nedostatak kadra. Na nivou Federacije BiH nema inspektora socijalne zaštite, dok na kantonalnom nivou takvih inspektora u pojedinim kantonima nema ili je za cijeli kanton zadužena samo jedna osoba.

Razlikuju se i sami objekti u kojima su starije osobe smještene. Javne ustanove često rade u starijim zgradama kojima su potrebna velika ulaganja, dok su privatni objekti rijetko od početka građeni upravo za smještaj i njegu starijih osoba.

Ombudsmeni o Domu penzionera Tuzla: Stanje godinama zanemarivano

Poseban dio saopćenja odnosi se na Dom penzionera Tuzla, čiji je osnivač od 2015. godine Grad Tuzla.

Ombudsmeni navode da za objekat, koji je izgrađen neposredno prije rata, nikada nije pribavljena upotrebna dozvola. Nakon tragedije koja se dogodila u ovoj ustanovi poduzimane su određene aktivnosti nadležnog ministarstva Tuzlanskog kantona, ali, prema njihovim nalazima, one nisu dovele do poboljšanja stanja.

Dugogodišnje zanemarivanje objekta i izostanak odgovarajućeg nadzora osnivača i resornog ministarstva, kako upozoravaju Ombudsmeni, doveli su ustanovu u izrazito rizično stanje.

Zbog svega navedenog od nadležnih institucija traže hitne, konkretne i međusobno usklađene mjere.

Posebno je upućen poziv institucijama Tuzlanskog kantona da domove za starije u Tuzlanskom kantonu stave među prioritete, osiguraju nadzor svih ustanova, naročito onih koje nisu registrovane, te intenziviraju saradnju s Gradom Tuzla kako bi Dom penzionera mogao funkcionisati u skladu sa zakonom i propisanim standardima.