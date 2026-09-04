Dom penzionera Tuzla pod privremenom zabranom rada, šta će biti sa 106 korisnika?

Deset mjeseci nakon tragedije u Domu penzionera Tuzla, kada je u požaru stradalo 17 štićenika, problemi u ovoj ustanovi nisu prestali. Jedan od najvećih izazova trenutno je privremena zabrana obavljanja djelatnosti socijalne zaštite koju je Domu 21. augusta izrekla Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. O ovoj temi jučer se raspravljalo i na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla.

„Uložena je žalba odmah nakon primanja rješenja kantonalnog inspektora. Nakon toga smo uputili ministarstvu pisani akt na način na koji će ustanova sada da radi, jer nismo htjeli da budemo u položaju da dodatno vršimo prekršaje pa smo uputili kantonalnim inspkecijama, ali do danas nismo dobili nikakav odgovor“, rekla je Andrea Stetkević, direktorica JU Dom penzionera Tuzla.

Problem je, između ostalog, i u dokumentaciji o objektu. Dom posjeduje upotrebnu dozvolu koja je stara 46 godina, a za koju iz Gradske uprave Tuzla tvrde da je i dalje važeća. Ministarstvo, međutim, ovu dozvolu ne prihvata kao dovoljnu za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite.

„Što se tiče dopunske upotrebne dozvole, ustanova je ministarstvu dostavila upotrebnu iz 1980. godine i tim rješenjem za upotrebu nisu bili obuhvaćeni liftovi, atomsko sklonište i plinska instalacija. Međutim, treba istaći da postojeća upotrebna dozvola je trajan dokument izdat po tadašnjim propisima i kao takva se ne može mijenjati i prilagođavati. Ustanova je u februaru podnijela službi za izdavanje dopunske upotrebne dozvole, s obzirom da su predmet pregleda i liftovi koji su se u međuvremenu pokvarili i morali smo pokrenuti postupak javne nabavke“, kazala je Jasmina Akeljić, bivša direktorica JU Dom penzionera Tuzla.

Poseban problem predstavlja pravilnik Ministarstva iz 2024. godine, kojim je propisano da jedan objekat može imati najviše 100 korisnika. U Domu penzionera smatraju da je ova odredba neprilagođena stvarnim kapacitetima ustanove. Zbog smanjenja broja korisnika, procjenjuje se da bi Dom do kraja godine mogao zabilježiti gubitak od oko 720 hiljada KM.

„Uputili smo također inicijativu za izmjenu člana pravilnika koji propisuje broj korisnika od 100, s obzirom da ustanova raspolaže kapacitetom od 147 soba, a u sobi mogu biti dva korisnika i to je jedan pokazatelj koji kaže da je kapacitet ustanove iskorišten za manje od 50 posto“, kazala je Irena Božić, predsjednica UO JU Dom penzionera Tuzla.

Iako je zabrana rada privremena, iz Gradske uprave upozoravaju da se problem ne može riješiti samo zatvaranjem ustanove. Za 106 korisnika potrebno je osigurati kontinuitet brige i smještaja, zbog čega se od nadležnih institucija traži hitno rješenje.

„Zato ova situacija ima svoj širok i socijalni i društveni aspekt i mislim da svi organi treba da se uključe u rješavanje ovog problema na human način koji će zaštititi korisnike, a i način koji će omogućiti da se ispoštuju ta nova pravila“, rekla je Alma Halilović, pomoćnica gradonačelnika za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu.

Dok se rješavanje problema čeka, pitanja postavljaju i štićenici kojih je trenutno više nego što to dozvoljava pravilnik resornog kantonalnog ministarstva.

„Korisnici me svaki dan pitaju šta će biti s njih, kako će biti izmješteni, neki su i u suzama. Jako je teško i za zaposlenike. Napravili smo sastanak i objasnila sam im da mi moramo raditi, da ustanova nije zapečaćena, da nisu blokirani računi, a mi imamo 106 korisnika kojima je potrebna konstantna briga“, istakla je Andrea Stetkević, direktorica JU Dom penzionera Tuzla.

Tematska sjednica Gradskog vijeća tako je završena pozivom nadležnima da se uključe u rješavanje problema, ali i preispitaju odredbe pravilnika koje, kako je ocijenjeno, ne uzimaju u obzir stvarne kapacitete i potrebe Doma penzionera Tuzla.