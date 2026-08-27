Domu penzionera Tuzla privremeno zabranjen rad?

Javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli privremeno je zabranjeno obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite, saznaje BHRT.

Odluka dolazi nekoliko mjeseci nakon velikog požara koji je krajem prošle godine izbio u ovoj ustanovi, a u kojem je smrtno stradalo 17 korisnika. Istraga o tragediji još uvijek traje, dok nadležni za sada nisu javno iznijeli nove detalje vezane za rad Doma.

Za sada nije poznato koliko će zabrana trajati niti kakve bi konkretne posljedice mogla imati po korisnike i zaposlenike Doma penzionera.

RTV Slon kontaktirala je menadžment Doma penzionera Tuzla povodom navoda da je ovoj ustanovi privremeno zabranjeno obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite. Odgovor o ovim navodima očekuje se uskoro.

Podsjećamo, u požaru koji je prošle godine izbio u Domu penzionera Tuzla, život je izgubilo 17 štićenika.