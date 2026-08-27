Domu penzionera Tuzla privremeno zabranjen rad?

Arnela Šiljković - Bojić

Javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli privremeno je zabranjeno obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite, saznaje BHRT.

Odluka dolazi nekoliko mjeseci nakon velikog požara koji je krajem prošle godine izbio u ovoj ustanovi, a u kojem je smrtno stradalo 17 korisnika. Istraga o tragediji još uvijek traje, dok nadležni za sada nisu javno iznijeli nove detalje vezane za rad Doma.

Za sada nije poznato koliko će zabrana trajati niti kakve bi konkretne posljedice mogla imati po korisnike i zaposlenike Doma penzionera.

RTV Slon kontaktirala je menadžment Doma penzionera Tuzla povodom navoda da je ovoj ustanovi privremeno zabranjeno obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite. Odgovor o ovim navodima očekuje se uskoro.

Podsjećamo, u požaru koji je prošle godine izbio u Domu penzionera Tuzla, život je izgubilo 17 štićenika.

pročitajte i ovo

Vijesti

Dom penzionera Tuzla: Porodice zabrinute zbog izmještanja, Ministarstvo tvrdi da ga...

Istaknuto

Sedam mjeseci od tragedije u Domu penzionera Tuzla: Porodice još čekaju...

Tuzla i TK

Poništen konkurs za direktora Doma penzionera Tuzla, raspisan novi

Istaknuto

Odluka o pritvoru Bakalovića i Razić Hamidović vraćena na ponovno odlučivanje

Istaknuto

Istraga protiv bivšeg direktora i pomoćnice Doma penzionera Tuzla, osumnjičeni za...

Vijesti

UKC Tuzla: Požar u Domu penzionera odnio je još dva života

Tuzla i TK

Danas sunčano i veoma toplo, za Tuzlu izdato upozorenje

Vijesti

Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vode

Vijesti

Svjetski dan jezera: Pet bh. jezera koja vrijedi posjetiti i sačuvati

Magazin

Počinjete vježbati nakon 50. godine? Na ove stvari treba obratiti pažnju

Magazin

Dijete se često ljuti? Iza takvog ponašanja može se kriti nešto drugo

Učitati više