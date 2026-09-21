Odbijen prijedlog mjere jednomjesečnog pritvora za vlasnika Doma “Ahmedić”

Općinski sud Lukavac odbio je prijedlog Tužilaštva Tuzlanskog kantona da se odgovornoj osobi i vlasniku Doma za starija lica „Ahmedić“ Lukavac, E. Ahmediću, odredi mjera jednomjesečnog pritvora kao neosnovan i pustio ga da se brani sa slobode.

Sudsko rješenje je dostavljeno Tužilaštvu u skorije vrijeme, a nakon analize odluke postupajući tužilac će krivičnom vijeću ovog suda izjaviti žalbu na odluku sudije za prethodni postupak.

Postupajući tužilac je otvorio istragu protiv Ahmedića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opće opasnosti, a vezano za požar u ovom domu u kojem su teške tjelesne povrede opasne po život zadobila dva starija korisnika doma.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona nastavlja sa provođenjem istražnih radnji, a tokom dosadašnjeg dijela istrage utvrđene su brojne nepravilnosti koje se vezuju za protivpožarnu zaštitu i sigurnost korisnika, ali i nepravilnosti u vezi sa mjerama socijalne i zdravstvene zaštite u domu.