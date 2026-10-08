Potvrđena optužnica zbog veličanja Slobodana Praljka u Čapljini

Optužnica zbog veličanja Slobodana Praljka na mjesnom groblju u Čapljini potvrđena je pred Sudom Bosne i Hercegovine. Optuženi je Petar Barbarić (90) iz Ljubuškog, kojeg Tužilaštvo BiH tereti da je javnim govorom veličao osobu pravosnažno osuđenu za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Prema navodima Tužilaštva BiH, Barbarić je 2. novembra 2025. godine na mjesnom groblju u Čapljini, pored nezakonito podignutog spomenika, održao govor kojim je veličao Slobodana Praljka.

Praljak je pravosnažno osuđen pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, presudom izrečenom 29. novembra 2017. godine.

Sporni govor prenijelo je više elektronskih medija i internet portala, a snimak je izazvao brojne reakcije javnosti.

Optužnica zbog veličanja Slobodana Praljka potvrđena pred Sudom BiH

Barbarić, koji ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i Hrvatske, tereti se za krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a, stav 6. Krivičnog zakona BiH.

Tužilaštvo smatra da je svojim javnim istupom veličao osobu pravosnažno osuđenu za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu, čime su stvoreni uslovi za nastavak krivičnog postupka protiv Barbarića.

Istraga se nastavlja zbog nezakonito postavljenog spomenika

Tužilaštvo BiH najavilo je nastavak istrage s ciljem utvrđivanja identiteta osoba koje su učestvovale u nezakonitom postavljanju spomenika na mjesnom groblju u Čapljini.

Slobodan Praljak, kojem je spomenik posvećen, ukopan je u Zagrebu.