Krađe u Tuzli, počinjene u proteklom periodu uglavnom na štetu pravnih lica, dovele su do hapšenja E. Ć. (1995) iz Tuzle, kojeg policija sumnjiči za više krivičnih djela krađe i teške krađe. Među otuđenim predmetima najčešće su bili kozmetički proizvodi, ali i druge vrijednosti.

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske stanice Centar, radeći na rasvjetljavanju ovih slučajeva, operativnim radom došli su do saznanja koja osumnjičenog povezuju s navedenim krivičnim djelima.

Krađe u Tuzli: Osumnjičeni predat Kantonalnom tužilaštvu

Po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca, E. Ć. je jučer, 16. novembra, lišen slobode. Nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima predat je Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Prema policijskim informacijama, osumnjičeni se dovodi u vezu s više slučajeva u kojima su krađe u Tuzli počinjene s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Protiv njega je podnesen izvještaj zbog postojanja osnova sumnje da je počinio produženo krivično djelo krađe iz člana 286. Krivičnog zakona Federacije BiH, u sticaju s krivičnim djelom teške krađe iz člana 287. istog zakona, a u vezi s članom 54. koji se odnosi na sticaj krivičnih djela.