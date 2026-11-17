Međunarodni dan srednjoškolaca obilježen je danas u Tuzli defileom učenika kroz grad, tokom kojeg su mladi poslali poruku da žele aktivnije učestvovati u donošenju odluka koje se tiču njihovog obrazovanja i budućnosti. Ukazali su na potrebu modernizacije obrazovnog sistema, ali i stvaranja više prilika za razvoj i ostvarivanje njihovih potencijala.

Srednjoškolci su poručili da njihov glas treba imati veću težinu u društvu, posebno kada je riječ o pitanjima koja direktno utječu na njihov svakodnevni život. Smatraju da mladi ne trebaju biti posmatrani isključivo kao budućnost društva, već kao njegov aktivan dio koji već danas može doprinijeti pozitivnim promjenama.

Emanuela Softić, predsjednica Mreže vijeća učenika Tuzlanskog kantona, istakla je da srednjoškolci žele pokazati koliko mogu doprinijeti zajednici ukoliko im se pruži prilika.

„Prije svega i Tuzli i Tuzlanskom kantonu i cijelome svijetu želimo poslati poruku da su mladi glas, da su mladi budućnost, da su mladi sadašnjost i da želimo i više prilika, ali i ove prilike koje imamo da ćemo ih rado ispuniti i pokazati koliko mi zapravo mladi možemo“, kazala je Softić.

Jedna od glavnih poruka današnjeg okupljanja odnosila se na potrebu reforme obrazovnog sistema. Učenici smatraju da pojedini segmenti nastave nisu dovoljno prilagođeni savremenom načinu života i potrebama novih generacija.

Faris Uljić, predsjednik Vijeća učenika Mješovite srednje škole Srebrenik, kao primjer naveo je trajanje školskog časa, smatrajući da obrazovni sistem mora pratiti promjene u društvu.

„Banalan primjer je trajanje časova od 45 minuta, koje je utvrđeno prije 110 ili 115 godina. To su neke sitnice koje bi definitivno trebalo promijeniti, koje su zastarjele. Čitav život i civilizacija napreduju, a naš obrazovni sistem nekako je i dalje zastario“, istakao je Uljić.

Zlatan Sadiković, predsjednik Vijeća učenika Gimnazije „Ismet Mujezinović“ Tuzla, naglasio je da obilježavanje Međunarodnog dana srednjoškolaca mladima daje dodatnu motivaciju da se aktivnije uključe u društvene procese.

„Ovakvi dani daju vjetar u leđa nama, srednjoškolcima, kako bismo jednog dana došli do određenih položaja i uspjeli promijeniti našu domovinu ka prosperitetu“, poručio je Sadiković.

Međunarodni dan srednjoškolaca obilježava se 17. novembra, a posvećen je pravima učenika, njihovom organizovanju i aktivnom učešću u društvu. Današnjim defileom u Tuzli srednjoškolci su skrenuli pažnju na potrebu da se njihovi prijedlozi i stavovi ozbiljnije razmatraju prilikom kreiranja obrazovnih politika.