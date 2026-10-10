Akcija SIPA-e „Gambit“: Zaplijenjeno 12 kilograma kokaina, uhapšen državljanin BiH

U međunarodnoj operativnoj akciji „Gambit“ zaplijenjeno je 12 kilograma kokaina, a slobode je lišen jedan državljanin Bosne i Hercegovine. Akciju su 7. oktobra proveli policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u saradnji s policijom Republike Bugarske, pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Prema informacijama SIPA-e, akcija je rezultat višemjesečnog operativnog rada usmjerenog na suzbijanje organizovanog kriminala i međunarodne trgovine narkoticima.

Istražne aktivnosti bile su usmjerene protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe s područja Bosne i Hercegovine, za koje se sumnja da su učestvovali u planiranju, organizovanju i neovlaštenom prometu opojnih droga.

Akcija „Gambit“ usmjerena na međunarodnu trgovinu drogom

Prema navodima SIPA-e, kriminalna grupa bila je povezana s aktivnostima neovlaštenog prometa narkotika u više država Evropske unije i Republici Turskoj.

Tokom međunarodne policijske akcije otkriveno je i privremeno oduzeto 12 kilograma kokaina, dok je jedan državljanin BiH lišen slobode.

Operativna akcija provedena je u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Bugarske, uz nadzor postupajućeg tužioca Tužilaštva BiH.

Iz SIPA-e nisu saopćeni identitet uhapšene osobe niti detalji o lokaciji na kojoj je droga pronađena.