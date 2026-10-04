Sutra počinje isplata penzija u Federaciji BiH

Isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u ponedjeljak, 5. oktobra, putem Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH, saopćeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, dok je najviša penzija 3.461,14 KM.

Prosječna samostalna penzija za septembar iznosi 885,61 KM, a penziju će primiti ukupno 473.402 korisnika. Za isplatu je potrebno oko 372,9 miliona KM.