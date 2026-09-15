Kapadokija je proglašena najboljom evropskom destinacijom za zimsko putovanje prema izboru jednog od najpoznatijih svjetskih turističkih vodiča, Lonely Planeta.

Ova čuvena turska regija našla se na prvom mjestu liste zahvaljujući jedinstvenim pejzažima i sadržajima koji tokom zime dobijaju sasvim novu dimenziju, posebno kada nestanu velike ljetne gužve. Lonely Planet je Kapadokiju stavio na prvo mjesto svoje liste 13 najboljih evropskih destinacija za zimsko putovanje.

Kapadokija zimi pruža potpuno drugačiji doživljaj

Tokom zimskih mjeseci Kapadokija se pretvara u miran pejzaž prekriven snijegom. Prepoznatljivi vulkanski oblici pod bijelim pokrivačem izgledaju drugačije nego u ostatku godine, dok šareni baloni na vrući zrak stvaraju jedan od najpoznatijih prizora ove regije na zimskom nebu.

Putnicima su na raspolaganju i autentični hoteli smješteni u pećinama, kao i drevni podzemni gradovi u kojima se ugodna temperatura zadržava tokom cijele godine. Lonely Planet posebno izdvaja mogućnost obilaska podzemnog grada Kaymaklı, crkava uklesanih u stijene u muzeju na otvorenom Göreme, kao i drugih znamenitosti koje su upravo zimi manje opterećene turističkim gužvama.

Poznata i kao Zemlja lijepih konja, Kapadokija tokom zime pruža mogućnost jahanja kroz snijegom prekrivene doline. Nakon boravka na svježem zraku, doživljaj ovog dijela Turske upotpunjuju topli turski čaj i lokalni specijaliteti.

Kapadokija nikada nije bila bliža, iz Tuzle se putuje 28. septembra

Za putnike iz Tuzle i ovog dijela Bosne i Hercegovine Kapadokija nikada nije bila bliža. Turistička agencija Unitravel Tuzla u svojoj aktuelnoj ponudi ima avionsko putovanje u Kapadokiju direktno iz Tuzle, s polaskom 28. septembra, dok je povratak planiran 2. oktobra 2026. godine. Na stranici agencije aranžman je trenutno ponuđen po cijeni od 999 KM.

Tako putnici već krajem septembra mogu otkriti Göreme i pejzaže zbog kojih se Kapadokija nalazi među najprepoznatljivijim svjetskim turističkim destinacijama, a putovanje iz Tuzle dodatno olakšava odlazak u ovaj dio Turske.

Unitravel je za ovu jesen pripremio i bogatu ponudu drugih putovanja. Među aktuelnim aranžmanima nalaze se Rim, Istanbul, Barcelona, Andaluzija i jug Italije, uz više termina tokom septembra i oktobra.

Rim je, primjerice, u ponudi u tri oktobarska termina, Istanbul ima više polazaka tokom oktobra, dok su putovanja prema Barceloni i jugu Italije dostupna i krajem septembra te tokom oktobra.

Iza Kapadokije poznate evropske destinacije

Na drugom mjestu Lonely Planetove liste nalazi se Fuerteventura na Kanarskim otocima, izdvojena kao izbor za putnike koji tokom zime žele sunce i more. Treće mjesto zauzela je regija Eryri, odnosno Snowdonia u Walesu, koju vodič preporučuje ljubiteljima zimskih avantura i sportova.

Među 13 preporučenih evropskih destinacija našli su se i Bilbao u Španiji, poznat po umjetnosti i gastronomiji, Madeira u Portugalu kao mjesto za aktivnosti na otvorenom uz blagu klimu, te francuska Azurna obala za one koji žele Mediteran bez ljetnih gužvi.

Na listi su i Bavarske Alpe u Njemačkoj, koje privlače zimskim pejzažima i dvorcima, Santorini za mirniji doživljaj grčkih otoka, portugalski Alentejo za ljubitelje vina i Lyon u Francuskoj zbog vrhunske gastronomije.

Lonely Planet preporučuje i italijanski Cinque Terre za mediteranski ugođaj bez velikih gužvi, Budimpeštu zbog termalnih kupki te finsku Laponiju kao jednu od najpoznatijih evropskih destinacija za posmatranje polarne svjetlosti.

Kompletna lista tako počinje Kapadokijom, koju Lonely Planet izdvaja zbog snijega i istraživanja podzemlja, a slijede Fuerteventura zbog zimskog sunca i mora i Eryri zbog zimskih avantura i sportova. Bilbao je četvrti zahvaljujući umjetnosti i gastronomiji, Madeira peta zbog aktivnosti na otvorenom i blage klime, a Azurna obala šesta kao mediteranska destinacija bez ljetnih gužvi.

Bavarske Alpe zauzele su sedmo mjesto, Santorini osmo, Alentejo deveto, a Lyon deseto. Na posljednja tri mjesta liste nalaze se Cinque Terre, Budimpešta i Laponija.

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