Mjesec sevdaha u Tuzli počinje 16. septembra

Ali Huremović
Mjesec sevdaha u Tuzli počinje 16. septembra

Mjesec sevdaha u Tuzli počinje 16. septembra i trajat će do 16. oktobra, a tokom mjesec dana bit će održan niz programa posvećenih sevdalinci, njenom očuvanju i približavanju mlađim generacijama.

Projekat realizuje Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla uz podršku Grada Tuzle, a centralni događaj bit će 18. Festival sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“.

Takmičarska večer Festivala bit će održana 14. oktobra, dok je revijalna večer planirana dan kasnije, 15. oktobra.

Mjesec sevdaha u Tuzli donosi radionice, izložbe i programe za mlade

Ovogodišnji program obuhvata edukativne radionice, stručne sadržaje i razgovore posvećene sevdalinci, kao i njenom statusu na UNESCO listi.

Planirani su i programi koji sevdalinku predstavljaju kao oblik muzikoterapije, izložbeni sadržaji, rad sa mladima, promocija sevdalinke i stvaranje novih autorskih pjesama.

Organizatori kroz Mjesec sevdaha u Tuzli nastoje povezati tradiciju i savremeni pristup ovom muzičkom izrazu, uz poseban fokus na očuvanje sevdalinke i njeno prenošenje novim generacijama.

Program će biti završen festivalskim sadržajima u oktobru, kada će Tuzla ponovo biti domaćin takmičarske i revijalne večeri Festivala „Sevdalinko u srcu te nosim“.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Festival sevdalinke u Tuzli slavi punoljetstvo

Tuzla i TK

Sevdalinko u srcu te nosim: Otvoren poziv za nove pjesme i...

Kultura

Manifestacija ‘Mjesec dana sevdaha u Tuzli’ završena spektakularnom noći Festivala sevdalinke

Istaknuto

U Tuzli održana konferencija posvećena sevdalinci i njenoj nominaciji za UNESCO...

PROMO

Počele prijave za 16. Festival Sevdalinke u Tuzli

Kultura

Hoće li se festival “Sevdalinko u srcu te nosim” naći na...

BiH

Studentska praksa u Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom

BiH

Mostar se oprostio od Emira Balića, legende Starog mosta

Vijesti

Američki zvaničnik pred Kongresom o BiH: SAD ostaju posvećene Dejtonskom sporazumu

BiH

Mladi u BiH roditeljski dom napuštaju sa skoro 30 godina

Sport

Evroliga mijenja pravila: Nove definicije faulova, šutiranja i tehničkih grešaka

Učitati više