Mjesec sevdaha u Tuzli počinje 16. septembra i trajat će do 16. oktobra, a tokom mjesec dana bit će održan niz programa posvećenih sevdalinci, njenom očuvanju i približavanju mlađim generacijama.

Projekat realizuje Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla uz podršku Grada Tuzle, a centralni događaj bit će 18. Festival sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“.

Takmičarska večer Festivala bit će održana 14. oktobra, dok je revijalna večer planirana dan kasnije, 15. oktobra.

Mjesec sevdaha u Tuzli donosi radionice, izložbe i programe za mlade

Ovogodišnji program obuhvata edukativne radionice, stručne sadržaje i razgovore posvećene sevdalinci, kao i njenom statusu na UNESCO listi.

Planirani su i programi koji sevdalinku predstavljaju kao oblik muzikoterapije, izložbeni sadržaji, rad sa mladima, promocija sevdalinke i stvaranje novih autorskih pjesama.

Organizatori kroz Mjesec sevdaha u Tuzli nastoje povezati tradiciju i savremeni pristup ovom muzičkom izrazu, uz poseban fokus na očuvanje sevdalinke i njeno prenošenje novim generacijama.

Program će biti završen festivalskim sadržajima u oktobru, kada će Tuzla ponovo biti domaćin takmičarske i revijalne večeri Festivala „Sevdalinko u srcu te nosim“.