/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj četvrtak

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj četvrtak

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv sedam osoba u predmetu požara u Domu penzionera, u kojem je u novembru prošle godine smrtno stradalo 15 korisnika, a više od 30 osoba je povrijeđeno.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je pritvor za 23-godišnjeg Marina Tadića iz Tuzle, osumnjičenog da je automobilom ugrozio trojicu policajaca tokom kontrole na parkingu u Tuzli.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH privremeno je obustavio distribuciju i preporučio prekid primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača, nakon prijava neželjenih reakcija u Hrvatskoj.

Formiranje vlasti nakon Općih izbora u Bosni i Hercegovini već je izazvalo nova neslaganja između dosadašnjih koalicionih partnera.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj je sjednici donijela odluku o poništavanju Općih izbora održanih 4. oktobra na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici 200C Brčko distrikt BiH.

Sve manje kretanja i sve više vremena provedenog uz ekrane postaju izazov i za najmlađe, zbog čega se u Tuzli pokreće novi program fizičke aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta. Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, zajedno sa JU „Naše dijete“ i Gradom Tuzla, uključio se u realizaciju programa koji kroz svakodnevne aktivnosti djeci donosi više kretanja i sporta od najranije dobi, a prvi treninzi već su održani.

FK Sloboda Tuzla u šesnaestini finala Kupa Bosne i Hercegovine igrat će protiv sarajevskog Željezničara, odlučeno je današnjim žrijebom održanim u prostorijama Nogometnog saveza BiH.

Sloboda Energoinvest sutra će odigrati prvu gostujuću utakmicu u novoj sezoni, a protivnik tuzlanskim košarkašima u drugom kolu prvenstva bit će ekipa Basketa iz Živinica.