Danas oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom.

Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20 °C, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 °C.

Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna. Opšta slika djelimično će se pogoršati usljed povećane naoblake i povremenih, pljuskovitih padavina.

Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije, pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, lošijeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene je da će se uticaj južine umanjiti, te će sa više svježine temperature biti primjerenije ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.