Ministarstvo sigurnosti BiH: Nema opstrukcija u pregovorima o graničnim prijelazima s Hrvatskom

Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine reagirali su na navode pojedinih medija o navodnim opstrukcijama i problemima sa bh. strane kada je riječ o otvaranju pregovora između BiH i Hrvatske o zaključivanju novog ugovora o graničnim prijelazima.

U saopćenju se podsjeća da je Predsjedništvo BiH 22. jula 2022. godine donijelo odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora zbog zaključivanja ugovora s Republikom Hrvatskom. Samo mjesec dana kasnije, 17. augusta 2022. godine, Ministarstvo sigurnosti BiH uputilo je inicijativu hrvatskim institucijama za održavanje razgovora te u međuvremenu slalo više urgencija radi otpočinjanja pregovaračkog procesa.

Odgovor iz Hrvatske stigao je u julu ove godine, nakon čega su sa bh. strane pokrenute procedure za što skorije otvaranje pregovora. Trenutno se, kako pojašnjavaju, čeka potvrda Predsjedništva BiH o zamjenskim članovima Mješovite komisije, jer su pojedini dotadašnji članovi napustili službu ili otišli u penziju. Nakon imenovanja novih članova pregovori će zvanično početi.

Ministarstvo naglašava da je cilj novog ugovora osigurati lakši prelazak zajedničke državne granice i uspostaviti jednostavan i učinkovit sistem kontrole. Poseban akcenat stavljen je na definiranje statusa novoizgrađenih prijelaza u Svilaju i Bosanskoj Gradiški, kao i na promjene kategorija i naziva drugih graničnih prijelaza između BiH i Hrvatske.