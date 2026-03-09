Selmo Cikotić u maju napušta zatvor u Vojkovićima nakon što odsluži polovinu zatvorske kazne koja mu je izrečena u predmetu „Scout“, potvrđeno je iz izvora bliskih pravosudnom sistemu, prenosi Raport.

Bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine kaznu izdržava u državnom zatvoru u Vojkovićima, gdje je upućen nakon pravosnažne presude kojom je osuđen zbog zloupotrebe položaja dok je obavljao funkciju ministra odbrane BiH. Prema dostupnim informacijama, Selmo Cikotić bi iz zatvora mogao izaći tokom maja, jer zakon omogućava otpust nakon izdržane polovine kazne ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi.

Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudio Cikotića zbog nezakonitosti prilikom prodaje viškova naoružanja i vojne opreme firmi Scout iz Zagreba. U presudi je navedeno da su sporni ugovori zaključivani po cijenama znatno nižim od realnih tržišnih, čime je budžetu Bosne i Hercegovine nanesena višemilionska šteta.

Tokom sudskog postupka Tužilaštvo BiH tvrdilo je da je tadašnji ministar odbrane potpisivao odluke i saglasnosti koje su omogućile prodaju vojne opreme pod uslovima koji nisu bili u interesu države. Odbrana Selme Cikotića tvrdila je da nije bilo nezakonitosti te da ministar nije mogao uticati na konačne cijene, ali sud je na kraju prihvatio argumente tužilaštva.

Predmet „Scout“ godinama je bio jedan od najpraćenijih slučajeva koji su se odnosili na trgovinu vojnim viškovima iz skladišta Oružanih snaga BiH. Presuda protiv Selme Cikotića postala je pravosnažna nakon što je iscrpljen redovni pravni put, nakon čega je upućen na izdržavanje kazne u zatvor u Vojkovićima.