Manji odziv na petom danu protesta u Sarajevu, sutra novo okupljanje

Protesti u Sarajevu završeni su i petog dana okupljanjem ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, uz primjetno manji broj učesnika nego prethodnih dana. Građani i studenti koji su došli na skup ponovili su zahtjeve za odgovornošću nadležnih i sigurnijim javnim prijevozom, a organizatori su potvrdili da se protesti u Sarajevu nastavljaju i sutra u podnevnim satima.

Okupljeni su se nakon početnog skupa kretali prema Skenderiji i zgradi Vlade Kantona Sarajevo, gdje su ponovo upućene poruke o potrebi brže reakcije institucija i jasnih rezultata istrage. Tokom obraćanja naglašeno je da skup nema političku pozadinu, nego da je riječ o građanskoj inicijativi koja traži konkretne poteze i sistemske promjene.

Manji odziv učesnika organizatori povezuju s obavezama u školama i na fakultetima, kao i činjenicom da dio ranijih učesnika nije bio u mogućnosti ponovo doći. Ipak, poručeno je da protesti u Sarajevu neće biti prekinuti te da će nova okupljanja biti organizovana i narednih dana na istoj lokaciji.