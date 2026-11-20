Velika Britanija i EU postigle su danas u Briselu novi dogovor kojim se ublažavaju neke od posljedica Brexita, gotovo deset godina nakon referenduma na kojem su Britanci odlučili napustiti Evropsku uniju. Sporazum donosi značajne promjene u trgovini, mobilnosti mladih i privrednoj saradnji, ali ne znači povratak Ujedinjenog Kraljevstva u članstvo EU.

Britanski premijer Andy Burnham sastao se s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Evropskog vijeća Antóniom Costom, nakon čega je objavljeno da su pregovori o tri važna sporazuma uspješno zaključeni.

Velika Britanija i EU: Šta donosi novi dogovor?

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na trgovinu hranom i poljoprivrednim proizvodima. Uklanjanjem velikog dijela graničnih kontrola i administrativnih prepreka olakšat će se razmjena mesa, mliječnih proizvoda, voća i drugih namirnica između Britanije i EU, što bi moglo doprinijeti smanjenju troškova i cijena.

Dogovoreno je i povezivanje sistema trgovanja emisijama ugljika, čime bi britanske i evropske kompanije, posebno u industriji čelika i aluminija, izbjegle dodatne troškove pri međusobnoj trgovini.

Posebnu pažnju privukao je program mobilnosti mladih. Prema dogovoru, do 100.000 mladih iz EU i isto toliko iz Velike Britanije godišnje moglo bi dobiti priliku da boravi, radi ili studira na teritoriji druge strane do tri godine. Program će biti namijenjen osobama od 18 do 31 godine.

Šta ostaje isto nakon Brexita?

Uprkos približavanju, Velika Britanija ostaje izvan Evropske unije, njenog jedinstvenog tržišta i carinske unije. Novi dogovor ne vraća ni raniju slobodu kretanja i zapošljavanja za sve građane.

Promjene neće stupiti na snagu odmah. Primjena trgovinskih sporazuma planirana je tokom 2028. godine, dok bi program mobilnosti mladih trebao postati dostupan najkasnije početkom 2030. godine.

Otvoreno je i pitanje školarina za evropske studente na britanskim univerzitetima. Evropska unija traži povoljnije uslove studiranja, a dvije strane dogovorile su da ovo pitanje riješe u narednih šest mjeseci.

Novi sporazumi tako predstavljaju značajno približavanje Londona i Brisela nakon Brexita, bez promjene britanskog statusa države izvan Evropske unije.