Na Trgu slobode u Tuzli održan Sajam proizvoda žena sa sela

RTV SLON

Povodom Međunarodnog dana žena na selu, na Trgu slobode u Tuzli održan je Sajam proizvoda žena sa sela, na kojem su proizvođačice iz ruralnih područja predstavile domaće proizvode i rukotvorine.

Na štandovima su se mogli pronaći tradicionalni prehrambeni proizvodi, zimnica, domaći sokovi, džemovi, med i drugi proizvodi iz vlastite proizvodnje. Sajam je posjetiocima pružio priliku da upoznaju žene koje stoje iza domaćih proizvoda i kupovinom podrže njihov rad.

Događaj je organizovan u okviru projekta „Podrinjska kuća – sjeme saradnje“, koji realizuje Udruženje Vive Žene Tuzla u saradnji s Mrežom žena u Podrinju, uz podršku Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini i organizacije We Effect.

Projekat je usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena iz ruralnih zajednica, povezivanje proizvođačica i stvaranje boljih mogućnosti za plasman njihovih proizvoda na tržište.

Sajam je još jednom ukazao na značaj domaće proizvodnje i podrške ženama koje svojim radom doprinose razvoju lokalnih zajednica i očuvanju tradicionalnih vještina.

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