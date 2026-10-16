Dani meda Tuzla 2026: Rekordnih 650 uzoraka iz 11 država

Dani meda Tuzla 2026 počeli su danas na Trgu slobode u Tuzli, gdje su se okupili pčelari i proizvođači pčelinjih proizvoda iz Bosne i Hercegovine i regije. Na 21. Međunarodnom sajmu pčelarstva, pčelinjih proizvoda i opreme predstavljene su različite vrste meda, proizvodi na bazi meda i pčelarska oprema, a manifestacija traje do sutra.

Sajam organizuje Savez pčelara Tuzlanskog kantona u saradnji s 13 gradskih i općinskih udruženja. Ovogodišnje izdanje obilježeno je rekordnim brojem uzoraka pristiglih na ocjenjivanje kvaliteta meda.

Dani meda Tuzla 2026 okupili proizvođače sa tri kontinenta

Prema riječima Senada Hodžića, predsjednika Saveza pčelara Tuzlanskog kantona, na ovogodišnje ocjenjivanje kvaliteta pristiglo je 650 uzoraka meda iz 11 država s tri kontinenta.

Hodžić ističe da ovakav odziv potvrđuje povjerenje koje domaći i strani pčelari imaju u rad komisija koje ocjenjuju kvalitet meda u Tuzli.

Osim predstavljanja proizvoda, sajam je prilika da pčelari razmijene iskustva o ovogodišnjoj proizvodnoj sezoni, koja nije bila jednako uspješna u svim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Salih Arnaut, pčelar koji se bavi selećim pčelarstvom, ističe da je zadovoljan ovogodišnjim prinosima, iako su se uslovi za pčelarenje razlikovali od područja do područja.

„Ja sam seleći pčelar i bio sam na četiri ili pet paša ove godine i zadovoljan, prezadovoljan“, kazao je Arnaut.

Nagrade za najbolje ocijenjene uzorke meda

U okviru manifestacije predviđena je dodjela medalja, certifikata i priznanja za najbolje ocijenjene uzorke meda, na osnovu 12. fizičko-hemijske i senzorne analize.

Priznanja su predviđena za najbolje ocijenjene vrste meda, uključujući bagremov, lipov i livadski, kao i za najbolje uzorke iz pojedinih država regije. Posebna nagrada za najbolje ocijenjeni med s područja Tuzlanskog kantona je digitalna pčelarska vaga.

Ovogodišnji sajam obuhvata i edukativne sadržaje posvećene prirodnim preparatima u pčelarstvu, kao i predstavljanju novih tehnologija koje mogu unaprijediti rad proizvođača.

Dani meda Tuzla 2026 nastavljaju se i sutra, kada će građani na Trgu slobode imati priliku posjetiti izlagače, upoznati se s ponudom pčelinjih proizvoda i podržati domaće proizvođače.