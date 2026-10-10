Cristiano Ronaldo privremeno udaljen iz reprezentacije Portugala, prijeti mu suspenzija

Fudbalski savez Portugala privremeno je udaljio Cristiana Ronalda iz reprezentativnih aktivnosti nakon što je napustio kamp nacionalnog tima poslije neslaganja sa selektorom Jorgeom Jesusom. Protiv iskusnog napadača pokrenut je disciplinski postupak, a konačna odluka o eventualnoj kazni još nije donesena.

Prema navodima iz medijskih izvještaja, Ronaldo će biti izvan reprezentativnih aktivnosti dok nadležni disciplinski organi ne okončaju postupak. Ova mjera za sada nije konačna sankcija.

Portugalcu, prema pravilima koja se navode u izvještajima, prijeti suspenzija u trajanju od jednog do šest mjeseci. Spominje se i mogućnost novčane kazne od 500 do 1.000 eura, ali još nije potvrđeno kakva će odluka biti donesena.

Ronaldo se ranije oglasio povodom incidenta, iznio svoju stranu događaja i izrazio žaljenje zbog načina na koji je napustio reprezentativni kamp. Priznao je da zbog svog postupka zaslužuje kaznu, jer je reprezentaciju napustio tokom okupljanja. Istovremeno je poručio da ne planira završiti reprezentativnu karijeru.

Neslaganje između Ronalda i selektora otvorilo je i pitanje uloge iskusnog napadača u nacionalnom timu. Prema ranijim izvještajima, Jesus je isticao važnost izgradnje ekipe i timske discipline, bez obzira na status pojedinačnih igrača.

Ronaldo je za seniorsku reprezentaciju Portugala debitovao 2003. godine i tokom karijere postao jedan od najvažnijih igrača nacionalnog tima. Prema podacima navedenim u izvještajima, upisao je 234 nastupa i postigao 146 golova. S Portugalom je osvojio Evropsko prvenstvo 2016. godine te Ligu nacija 2019. i 2025. godine.

Njegov povratak u reprezentaciju zavisit će od ishoda disciplinskog postupka i eventualne kazne.