Danas oblačnije i nestabilnije, mjestimično kiša i pljuskovi

Arnela Šiljković - Bojić

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz povremene padavine u pojedinim krajevima.

Kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje uz grmljavinu, najizgledniji su u Hercegovini te na zapadu i sjeverozapadu Bosne, dok su padavine moguće i u dijelovima centralne i istočne Bosne. Vjetar će biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 10 do 16 stepeni, na jugu i sjeveru zemlje do 20, dok će dnevne temperature biti između 18 i 25 stepeni. Na sjeveru Bosne temperatura će dostizati do 29 stepeni.

U Sarajevu će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a slaba kiša moguća je poslijepodne ili tokom noći. Jutarnja temperatura bit će oko 13, a dnevna oko 22 stepena.

Zbog pogoršanja vremenskih prilika, biometeorološke prilike danas će biti nepovoljnije. Hronični bolesnici mogli bi osjetiti pojačane tegobe, dok su kod meteoropata moguće glavobolja, malaksalost, nervoza i reumatski bolovi. Preporučuje se oprez i izbjegavanje težih fizičkih aktivnosti, posebno na područjima zahvaćenim padavinama.

Negativan utjecaj promjene vremena prvo će biti izraženiji na zapadu zemlje, a tokom poslijepodneva i noći proširit će se i na ostale dijelove Bosne i Hercegovine.

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