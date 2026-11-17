Vremenska prognoza za danas, utorak, 17. novembar, donosi promjenjive vremenske prilike u Bosni i Hercegovini, uz temperature koje će dostizati 20 stepeni. Prema najnovijim podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), tokom dana očekuje se jačanje južnog vjetra, dok će kiša u većem dijelu zemlje stići tokom noći.

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša moguća je tokom dana ponegdje na zapadu Bosne, dok se u večernjim i noćnim satima padavine očekuju u većini područja.

Vjetar će biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, a od sredine dana prognoziraju se jaki udari juga. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 12 i 20 stepeni Celzijusa.

Žuto upozorenje za Tuzlu zbog jakog vjetra

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto meteorološko upozorenje za područje Tuzle, koje će biti na snazi danas od 15 sati do ponoći.

Očekuju se povremeni udari južnog vjetra brzine od 40 do 60 kilometara na sat. Građanima se savjetuje oprez prilikom boravka na otvorenom zbog mogućih smetnji koje mogu izazvati jaki udari vjetra i predmeti koje vjetar nosi.

Upozorenja zbog vjetra izdata su i za područja Sarajeva, Mostara, Livna i drugih dijelova Bosne i Hercegovine.

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Prema jutrošnjim mjerenjima u 7 sati, u Tuzli je zabilježeno pet stepeni, koliko je izmjereno i u Sarajevu. U Gradačcu je bilo 10, Mostaru 10, dok je najtoplije bilo u Bihaću, gdje je izmjereno 15 stepeni.

Vremenska prognoza za srijedu: Nastavljaju se kiša i pljuskovi

U srijedu će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove. Više padavina očekuje se na sjeveru Hercegovine.

Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno s jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od 10 do 16, a dnevne od 15 do 21 stepen.

Prema prognozi FHMZ-a, i u četvrtak će preovladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, uz pojačan vjetar.