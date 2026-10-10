Upaljen žuti meteoalarm u BiH: Najavljeni obilni pljuskovi i grmljavina

Žuti meteoalarm u BiH upaljen je danas, 10. oktobra, zbog najavljenih obilnih padavina koje bi u pojedinim dijelovima zemlje mogle izazvati lokalne poplave i poteškoće u saobraćaju. Upozorenje se odnosi na područja Livna, Mostara, Banje Luke i Trebinja, gdje se očekuju veće količine kiše.

Prema najavama meteorologa, u ovim regijama moglo bi pasti između 20 i 30 litara kiše po kvadratnom metru, a lokalno i do 50 litara. Zbog takvih vremenskih prilika građanima se preporučuje dodatni oprez, posebno prilikom boravka na otvorenom i vožnje.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na mogućnost lokalnog plavljenja pojedinih objekata i površina, kao i na otežano odvijanje svakodnevnih aktivnosti.

„Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom“, navodi se u upozorenju.

Posebna pažnja skreće se vozačima, jer obilne padavine mogu smanjiti vidljivost i otežati upravljanje vozilima na mokrim kolovozima.

Žuti meteoalarm u BiH zbog kiše, kakvo vrijeme očekuje Tuzlu?

Prema prognozi, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom.

Nestabilne vremenske prilike očekuju se i na području Tuzlanskog kantona, ali prema objavljenom upozorenju Tuzla nije među regijama za koje je izdat žuti meteoalarm zbog obilnih padavina.

Jutarnje temperature zraka kreću se između osam i 13 stepeni, a na jugu zemlje do 16 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura iznosit će do 23 stepena.

Nakon toplijih dana stiže svježiji period

Prema najavama meteorološke stranice BH Meteo, period stabilnijeg i toplijeg vremena, poznat kao Miholjsko ljeto, približava se kraju.

Meteorolozi najavljuju promjenljivije vremenske prilike, uz više oblaka, padavine i postepeno zahlađenje.

Građanima se preporučuje praćenje aktuelnih meteoroloških upozorenja, posebno u područjima u kojima se očekuju obilnije padavine i mogućnost lokalnog plavljenja.