Za gust i zelen travnjak na proljeće uradite ovih pet stvari tokom oktobra

Priprema travnjaka za zimu jedan je od najvažnijih poslova u dvorištu tokom oktobra. Iako se čini da s dolaskom hladnijih dana prestaje potreba za brigom o travi, upravo jesenji radovi mogu presudno utjecati na to kako će travnjak izgledati narednog proljeća.

Niže temperature, povećana vlažnost i sve manje sunčeve svjetlosti utječu na stanje trave, zbog čega je potrebno na vrijeme obaviti nekoliko jednostavnih poslova. Pravilnom njegom travnjak može lakše podnijeti zimske uslove, a na proljeće brže obnoviti svoju gustoću i zelenu boju.

Jedan od prvih koraka je redovno uklanjanje opalog lišća. Ako se lišće duže zadržava na travi, naročito u debljim slojevima, sprečava prodor svjetlosti i zadržava vlagu. Takvi uslovi mogu dovesti do slabljenja trave i pojave oštećenih dijelova travnjaka.

Drugi važan posao je posljednja košnja prije zime. Travu ne treba kositi prenisko jer kratke vlati imaju manju zaštitu od hladnoće. Istovremeno, ni previsoka trava nije poželjna jer se pod težinom snijega i usljed povećane vlage može poleći, što pogoduje razvoju bolesti.

Posebnu pažnju treba posvetiti i zemljištu. Na dijelovima dvorišta koji se često koriste zemlja može postati zbijena, zbog čega voda i zrak teže dopiru do korijena. Provjetravanje zemljišta moguće je obaviti običnim vrtnim vilama kojima se prave otvori u zemlji, pod uslovom da tlo nije previše mokro.

Oktobar može biti pogodan i za dosijavanje travnjaka, posebno na mjestima gdje se trava tokom ljeta osušila ili prorijedila. Međutim, važno je voditi računa o vremenskim prilikama jer mladim biljkama treba dovoljno vremena da razviju korijen prije prvih jačih mrazeva.

Peti korak je jesenja prihrana. Za razliku od proljetne, koja je uglavnom usmjerena na intenzivan rast zelenog dijela biljke, jesenja prihrana treba biti prilagođena potrebama trave pred zimsko mirovanje. Preporučuje se korištenje namjenskih gnojiva za jesenju njegu, ukoliko je zemljištu potrebna dodatna ishrana.

Priprema travnjaka za zimu ne zahtijeva nužno mnogo novca niti posebnu opremu. Većina ovih poslova može se obaviti uobičajenim vrtnim alatom, a najvažnije je završiti ih prije dugotrajnog zahlađenja.

Pravovremena košnja, uklanjanje lišća, provjetravanje zemljišta, dosijavanje i odgovarajuća prihrana stvaraju bolje uslove da trava prezimi i u proljeće ponovo počne ravnomjerno rasti.