Girls’ Day u Tuzli: Djevojke će istraživati svijet tehnologije i robotike

Girls’ Day u Tuzli bit će održan u četvrtak, 29. oktobra, u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“, gdje će djevojke od 15 do 26 godina imati priliku upoznati svijet robotike, programiranja, automatizacije i drugih STEM oblasti. Deveto izdanje manifestacije organizuje Fondacija za inovacije, tehnologiju i transfer znanja (FITT), a program će trajati od 9:30 do 14:30 sati.

Manifestacija je namijenjena učenicama srednjih škola i studenticama koje žele istražiti mogućnosti obrazovanja i razvoja karijere u nauci i tehnologiji.

Kroz razgovore s uspješnim ženama i praktične radionice učesnice će moći steći nova znanja, upoznati različita zanimanja i isprobati tehnologije koje se koriste u savremenom poslovnom okruženju.

Girls’ Day u Tuzli donosi četiri praktične STEM radionice

Program počinje panel diskusijom „STEMe na temu: Žene koje oblikuju budućnost“, tokom koje će uspješne žene iz STEM oblasti govoriti o svojim profesionalnim iskustvima, izazovima i postignućima. Učesnice će imati priliku postavljati pitanja i dobiti savjete o obrazovanju i izboru zanimanja.

Drugi dio programa rezervisan je za STEM zone pod nazivom „Izaberi svoju avanturu!“, koje obuhvataju četiri radionice koje se održavaju istovremeno.

Radionica „App Lab: Tvoja ideja, tvoja aplikacija“ omogućit će učesnicama da naprave prve korake u razvoju igrice ili aplikacije, bez potrebe za prethodnim znanjem programiranja.

Kroz radionicu „Arduino: Kad kod pokrene svijet“ djevojke će upoznati osnove elektronike i programiranja, koristeći LED diode i senzore.

„Digitalne detektivke“ donose praktično upoznavanje s osnovama Pythona, razbijanjem šifri i poslovima iz oblasti digitalne sigurnosti, dok će radionica „Karijera: Moj put, moja pravila“ biti posvećena profesionalnom usmjeravanju, zapošljavanju i poduzetničkom razmišljanju.

Svaka učesnica moći će odabrati jednu od ponuđenih radionica, u skladu sa svojim interesovanjima.

Prijave za učešće su otvorene

Prijave za Girls’ Day u Tuzli već su otvorene, a zainteresovane učenice i studentice mogu se prijaviti putem online obrasca za Girls’ Day 2026.

Održavanje manifestacije podržali su Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Grad Tuzla, uz partnersku saradnju BH Futures Foundation, Njemačkog centra za robotiku i Udruženja mladih „Link“.

Deveto izdanje Girls’ Daya bit će održano 29. oktobra u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“ u Tuzli, od 9:30 do 14:30 sati.