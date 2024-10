Osnaživanje žena u IT sektoru cilj ovogodišnje manifestacije „Girl's day“

Kako žene i djevojke u IT sektoru ruše stereotipe…

Manifestacija „Girls day“ koja slavi ulogu i položaj žena u nauci, tehnologiji i inžinjeringu po sedmi put održana je u Tuzli.

Šemsa Avdić je studentica Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Predrasude da je to fakultet za muškarce nisu je spriječile na putu ka tome da jednog dana postane inžinjerka mašinstva. Smatra da je neophodno da se u društvu i medijima žena predstavlja na ispravan način, bez stereotipa.

„Žena prije svega, za nju se misli da je njena uloga da samo bude majka, porodična žena, ali žena može toliko toga više i mislim da se zanemaruje njen poslovni položaj i da nekako firme kada angažuju žene, uvijek nekako zapravo prije angažuju muškarce nego žene na duže staze, a mislim da to nije fer, jer svakako mi smo ravnopravne i možemo pokazati isto toliko koliko i muškarci“ ističe Šemsa.

Put do uspjeha za jednu djevojku, posebno u sektoru u kojem preovladavaju muškarci je trnovit, smatra Merana, koja je danas uspješna vlasnica nekoliko IT kompanija koje se bave projektnom analitikom i zaštitom u cyber prostoru. Danas je, na poziv Fondacije za inovacije, tehnologiju i transfer znanja odlučila svoje životno iskustvo podijeliti sa drugim učesnicama, u nadi da će im to biti dodatna motivacija za učenje i rad.

„Ja sam možda najveći pritisak osjetila pri samom donošenju odluke o izboru fakulteta. Bilo je tu komentara da to nije nešto za ženske osobe, da je to muški svijet i sl. Neki su gledali kao da li ću ja biti zaista inženjer, ja kao gimnazijalka nisam možda imala najbolju podlugu za taj fakultet, ali ja se na to nisam osvrtala.“ dodaje Merana.

Ovogodišnja manifestacija „Girls day“ okupila je veliki broj zainteresovanih djevojaka i žena, sa ciljem osnaživanja njihovog položaja ali i položaja budućih generacija naučnica i inženjerki. Iako je broj takvih djevojaka u porastu, on je i dalje nedovoljno zastupljen u mnogim zemljama.

Prema podacima UNESCO-a, žene u svijetu čine oko 35% studenata naučnih, tehnoloških, inžinjerskih i matematičkih studija (STEM), a u Bosni i Hercegovini koja bilježi sve razvijeniji IT sektor, samo jedna četvrtina uposlenika su djevojke.

„Cilj događaja jeste da podstakne djevojke i djevojčice da uđu u svijet STEM-a jer dosta djevojaka može raditi isto što i muškarci, ono što jedino imamo problem jesu stereotipi i predrasude koje kroz ovaj projekat želimo da razbijemo“ ističe Azra Gurdić Ribić direktorica FITT-a i jedna od organizatorica ovogodišnje manifestacije.

Na ovogodišnjoj manifestaciji svoje inspirativne priče podijelilo je nekoliko uspješnih inžinjerki iz različitih oblasti, a poslana je i poruka da znanje i nauka ne poznaju rodne podjele, te da sve djevojke trebaju okrenuti glavu od predrasuda i stereotipa, i svoje poglede usmjeriti prema budućnosti.