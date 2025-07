Sutra u BiH pretežno sunčano, dnevne temperature od 25 do 31

U Bosni i Hercegovini danas preovlada sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 14.00 sati: Sokolac 18; Ivan-sedlo 19; Livno 21; Bugojno, Srebrenica 22; Drvar, Jajce, Sarajevo, Tuzla, Zvornik 24; Bihać, Sanski Most, Zenica 25; Bijeljina, Prijedor 26; Trebinje 27 i Mostar 31 stepen.

Sutra se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena.

U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 27 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.