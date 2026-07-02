Vremenska prognoza za Tuzlu za 2. juli: Kiša, pljuskovi i svježiji dan

Vremenska prognoza za Tuzlu za 2. juli donosi pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, uz kišu, pljuskove i mogućnost grmljavine tokom dana.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Bosni i Hercegovini u četvrtak se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine moguće su u Bosni, dok se u Hercegovini pljuskovi očekuju uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se većinom između 14 i 20 stepeni, na jugu do 24, dok će najviša dnevna temperatura uglavnom biti između 20 i 25 stepeni, na jugu do 30 stepeni.

Kada je riječ o Tuzli, četvrtak će donijeti osjetno svježije vrijeme u odnosu na prethodne dane. Očekuje se oblačno vrijeme sa kišom, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 21 stepen. Zbog kiše i povremenih pljuskova, vremenska prognoza za 2. juli posebno je važna za građane koji planiraju obaveze na otvorenom, putovanja ili duži boravak izvan kuće.

Vjetar u Tuzli bit će slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U takvim uslovima mogući su mokri kolovozi, smanjena vidljivost i otežano odvijanje saobraćaja, naročito u periodima jačih padavina. Vozačima se preporučuje dodatni oprez, posebno u jutarnjim i prijepodnevnim satima.

Vremenska prognoza za Tuzlu za 2. juli i biometeorološke prilike

Biometeorološke prilike u Tuzli bit će promjenjive. Svježije vrijeme moglo bi prijati osobama koje teško podnose vrućinu, ali povećana vlažnost zraka, oblačnost, pljuskovi i promjene pritiska mogu izazvati tegobe kod meteoropata.

Kod osjetljivih osoba mogući su glavobolja, umor, pospanost, nervoza i slabija koncentracija. Hronični bolesnici, naročito srčani, respiratorni i reumatski, trebali bi prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima i izbjegavati veće napore u periodima jače kiše i grmljavine.

Polen u Tuzli: Oprez za alergične osobe

Kada je riječ o polenu, alergične osobe u Tuzli i dalje trebaju biti oprezne, posebno one koje reaguju na polen trava, jer je njihova sezona aktivna tokom jula. Kiša i pljuskovi mogu kratkotrajno smanjiti koncentraciju polena u zraku, ali se tegobe kod osjetljivih osoba i dalje mogu javljati, naročito između padavina i u zatvorenim prostorima.

Osobe osjetljive na prašinu i vlagu mogu imati tegobe u zatvorenim prostorima, pa je preporučljivo redovno provjetravanje onda kada nema jačih padavina.

Ipak, osobe koje imaju izražene alergijske reakcije trebaju pratiti stanje iz dana u dan i prilagoditi boravak na otvorenom vremenskim prilikama.

Ako danas putujete na more

Za one koji danas putuju prema Dalmaciji, vremenske prilike bit će drugačije nego u Tuzli. Na obali se očekuje toplije i uglavnom sunčanije vrijeme, uz dnevne temperature oko 30 stepeni i više, ali vrijeme neće biti potpuno stabilno. U unutrašnjosti Dalmacije mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, dok se uz obalu tokom dana očekuje slab do umjeren vjetar.

Zbog mogućih lokalnih nestabilnosti, putnici bi trebali računati na promjenjive uslove na cestama, posebno na dionicama kroz unutrašnjost Hrvatske i pri prilazu obali. Preporučuje se da se na put krene uz dovoljno vode, češće pauze i provjeru stanja na cestama, jer vrućina i povremeni pljuskovi mogu dodatno usporiti vožnju.

Vremenska prognoza za Tuzla za 2. juli pokazuje da će četvrtak biti dan za kišobran, laganiju jaknu i oprez u saobraćaju, uz svježije temperature koje će donijeti predah nakon vrućih dana.