Prve jutarnje servisne informacije: Narandžasto upozorenje za Tuzlu, rođeno šest beba

Prve jutarnje servisne informacije za četvrtak, 2. juli, donose pregled vremenskih prilika, stanja u gradu i najvažnijih podataka iz dežurnih službi.

Prema prognozi, danas se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 26 stepeni Celzijusa.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za područje Tuzle narandžasto upozorenje zbog pojačanih padavina, pa se građanima savjetuje dodatni oprez.

Biometeorološke prilike će nakon tmurnog jutra postepeno biti povoljnije kako dan bude odmicao.

Kvalitet zraka u Tuzli jutros je dobar. U 6 sati indeks kvaliteta zraka iznosio je 16.

Prema mjerenjima u 7 sati, temperatura zraka u Tuzli iznosila je 18 stepeni, relativna vlažnost zraka 33 posto, vjetra nije bilo, dok je atmosferski pritisak iznosio 998 milibara.

Kada je riječ o servisnim informacijama, iz tuzlanskog Vodovoda saopćeno je da je vodosnabdijevanje uredno u svim gradskim i prigradskim naseljima.

Prema podacima MUP-a Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je šest puta, evidentirano je deset krivičnih djela, a dogodilo se i devet saobraćajnih nezgoda.

Služba hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata pružila je 192 zdravstvene usluge.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je pet intervencija.

U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, četiri dječaka i jedna djevojčica, dok je u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen jedan dječak.

Iz JKP Komunalac saopćeno je da se odvoz otpada odvija prema redovnom rasporedu.

Operativni centar Civilne zaštite Tuzla nije zabilježio intervencije u oblasti zaštite ljudi i materijalnih dobara tokom protekla 24 sata.

Akciji dobrovoljnog darivanja krvi građani se mogu odazvati svakog radnog dana u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla, u periodu od 8 do 15 sati.